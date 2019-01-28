واشنطن ما زالت تسعى إلى «حوار بين الأفغان»

اجتماع بين السلطات الأفغانية والمبعوث الأميركي إلى أفغانستان (ا ف ب)

أعلنت الرئاسة الأفغانية، الإثنين، أن الولايات المتحدة عرضت على سلطات كابل بالتفصيل التقدم الذي تحقق خلال أسبوع من المفاوضات مع حركة «طالبان» في قطر، وأكدت لها أن «حوارًا بين الأفغان» يبقى أولوية.

وكان المبعوث الأميركي، زلماي خليل زاد، الذي تحدث مساء السبت عن «تقدم مهم» في ختام ستة أيام من المفاوضات مع المتمردين، وصل إلى كابل حيث التقى مساء الأحد الرئيس أشرف غني.

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وتشعر السلطات الأفغانية بالاستياء منذ فترة طويلة بسبب إصرار «طالبان» على استبعادها من المفاوضات التي تهدف إلى وضع إطار لمحادثات سلام حقيقية لتسوية نزاع مستمر منذ 17 عامًا.

وتصف حركة «طالبان» الحكومة الإفغانية بأنها «دمية» تحركها واشنطن. أما كابل فتؤكد أن أي اتفاق مع «طالبان» يحتاج إلى موافقتها.

وقالت الرئاسية الأفغانية، في بيان، إن خليل زاد أوضح للرئيس غني أن «الولايات المتحدة أصرت خلال محادثاتها مع طالبان على أن الحل الوحيد لسلام دائم في أفغانستان هو حوار بين الأفغان».

وأضاف خليل زاد أن «دوري هو تسهيل المحادثات بين الأفغان»، نافيًا البحث في تشكيل حكومة انتقالية خلال مفاوضات الدوحة. ونقل المصدر نفسه عن المبعوث الأميركي قوله إن هذه التكهنات «بالكامل خاطئة».

وتابع المبعوث الأميركي أنه لم يحدد أيضًا أي برنامج زمني لانسحاب القوات الأميركية. وقال إن «طالبان طلبت انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق»، حسب الرئاسة الأفغانية.

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وأضاف: «ناقشنا وقف إطلاق النار مع طالبان لكن لم يتم تحقيق أي تقدم إلى الآن». وأكد أنه «إذا اتخذ قرار يتعلق بسحب القوات فسيكون منسقًا وسيخضع لمناقشات مفصلة مع الحكومة الأفغانية».

واتفق ممثلو «طالبان» والحكومة الأميركية على مواصلة المفاوضات، لكن لم يعلن عن أي موعد للجولة الجديدة بعد.

وكان الناطق باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، الناطق باسم «طالبان» صرح السبت في ختام محادثات الدوحة بأنه «ما دام لم يتم التوصل إلى اتفاق حول مسألة انسحاب القوات الأجنبية، فمن المستحيل التقدم في مجالات أخرى».