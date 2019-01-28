نانسي بيلوسي تهزم ترامب في «معركة الإغلاق» لتصبح زعيمة الديموقراطيين

نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأميركي. (أ ف ب)

بعد أن أجمعت الأوساط الأميركية على أن الفائز الأكبر باختبار القوة حول «إغلاق» الحكومة، هي الديموقراطية نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب، باتت الأخيرة اليوم الزعيمة الأبرز لحزبها بعد أن كانت موضع تشكيك داخله حتى فترة قريبة.

وعندما تحدثت بيلوسي بعد إعلان دونالد ترامب التوصل إلى التسوية الموقتة بشأن «الإغلاق» الحكومي، حرصت على استخدام تعابير مدروسة وموزونة بعيدة عن أي شعور بالغرور والنصر. والمعروف أن ترامب أُجبر على القبول بالتسوية من دون الحصول على مطلبه الأساسي بتمويل بناء جدار بين بلاده والمكسيك.

وأمام إلحاح الصحفيين طالبين منها التعليق على هذا الانتصار السياسي الواضح، حرصت هذه السبعينية على تجنب إظهار الغرور، حتى أنها لم توجه انتقادات إلى الرئيس الأميركي.

وكانت الغالبية الساحقة من المحللين اعتبرت بيلوسي الفائزة الأولى في اختبار أزمة «الإغلاق».

وقال مقدم البرامج المحافظ لو دوبس على شبكة «فوكس بيزنيس نتوورك»: «أنا داعم شديد للرئيس، إلا أنه لا بد من تسمية الأشياء بأسمائها ... إنه انتصار لنانسي بيلوسي».

ولا يزال ترامب يحظى بدعم عدد قليل من الأنصار في أجهزة الإعلام مثل مقدم البرامج الشهير على شبكة «فوكس نيوز» شون هانيتي الذي قال إن «كل الذين يعتقدون أن الرئيس تراجع لا يعرفون دونالد ترامب الذي أنا أعرفه. لا يزال يملك كل الأوراق بيده».

هل ساعد ترامب بيلوسي؟

منذ تكرار عمليات إغلاق الدوائر الحكومية قبل نحو ربع قرن، كان اتجاه الرأي العام هو الذي يحدد الفائز في هذا النوع من المواجهات بين الجمهوريين والديموقراطيين.

وقبل المأزق الأخير المتعلق بالموازنة وتمويل الجدار، كانت استطلاعات الراي تكشف معارضة الأميركيين الكبيرة لبناء هذا الجدار، ورفضهم للإغلاق.

وبعد إغلاق قسم من الدوائر الحكومية كشفت استطلاعات الرأي أن غالبية الأميركيين تحمل دونالد ترامب مسؤولية هذه الأزمة.

وأمام هذا الواقع رفضت نانسي بيلوسي الاقتراحات التي كان يقدمها ترامب لإنهاء الأزمة، حتى أنها رفضت اقتراحه إدخال تسوية أوضاع فئة من المهاجرين في النقاش.

وقال جن كرنس كاتب الافتتاحيات لدى موقع «ذي ديلي كولر» المحافظ، إن «نانسي بيلوسي هي التي كان يفترض فيها أن تموت سياسيًا. وبدلًا من ذلك تبين أن ترامب هو الذي فقد سحره».

وتبلغ بيلوسي الثامنة والسبعين من العمر وهي متحدرة من عائلة عريقة من بالتيمور قدمت العديد من السياسيين. وقد نجحت خلال أزمة الإغلاق الحكومي بالتعاون مع زعيم الأقلية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شامر في طي الخلافات داخل الحزب.

وكان العديد من أصحاب التيار التقدمي في الحزب الديموقراطي من الشبان شنوا قبل أسابيع قليلة حملة على بيلوسي معتبرين أنها لا تجسد قوى التغيير المطلوبة داخل الحزب.

وحاولت إدارة ترامب زرع الشقاق داخل المعسكر الديموقراطي عبر دعوة أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ من المعتدلين إلى الغداء في البيت الابيض، إلا أنهم رفضوا جميعا الدعوة.

وقالت بيلوسي الجمعة: «تنوعنا هو مصدر قوتنا (...) وهذا ما أساء الرئيس تقديره على ما يبدو».

وقال الصحفي في شبكة «إن بي سي»، تشاك تود، إن «ما حدث خلال الإغلاق هو قيام ترامب بتعزيز موقع نانسي بيلوسي كرئيسة لمجلس النواب (...) لقد ساعدها على القيام بما لم تنجح قبلًأ في القيام به، أي فرض نفسها كزعيمة للحزب الديموقراطي».