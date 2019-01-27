واشنطن تحذر من «رد قوي» حال التعرض للمعارضة الفنزويلية أو البعثة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 يناير 2019, 08:19 مساء

حذرت الولايات المتحدة، الأحد، نظام الرئيس نيكولاس مادورو في فنزويلا من القيام بأي عمل «ترهيبي أو عنيف» بحق المعارضة، أو البعثة الدبلوماسية الأميركية في كاراكاس، مهددة بـ«رد قوي» في حال حصول ذلك.

وقال جون بولتون، مستشار الأمن القومي لدونالد ترامب، في تغريدة على «تويتر»: «أي ترهيب أو عنف بحق العاملين في البعثة الدبلوماسية الأميركية، أو بحق الزعيم الديمقراطي لفنزويلا خوان غوايدو، أو الجمعية الوطنية نفسها، سيعتبر اعتداءً خطيرًا على دولة القانون، وسيؤدي إلى رد قوي» من قبل الولايات المتحدة، وفق «فرانس برس».

ومع أن هذا التحذير لم يوجه إلى مجموعة محددة أو أفراد معينين، إلا أن بولتون كان اعتبر في تغريدة سابقة أن «الدعم الكوبي لقوات الأمن والقوات شبه العسكرية» التابعة لمادورو معروف تمامًا.

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