وزير الداخلية الإيطالي يهدد بمقاضاة سفينة أنقذت مهاجرين

مهاجر من ضمن 47 آخرين بينهم قاصرين على متن سفينة سي واتش 3 بعد إنقاذهم من الغرق في المتوسط.(فرانس برس)

أعلن وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو سالفيني، أنه يجمع أدلة لمقاضاة طاقم السفينة «سي ووتش 3» التي ترفع العلم الهولندي، فيما تتكثف المطالبة بمنح 47 مهاجرًا موجودين على متنها إذنًا بالرسو.

وقال سالفيني في تغريدة: «نعمل على جمع أدلة واضحة تبين أن قبطان وفريق السفينة سي ووتش 3 عرَّضوا حياة الأشخاص الموجودين على متنها للخطر من خلال عدم التزام تعليمات محددة تلقوها منذ أيام عدة بالرسو في أقرب مرفأ وليس في إيطاليا»، وفق «فرانس برس».

وأضاف أن «الأدلة ستُرفع إلى السلطات القضائية»، متهمًا القبطان والطاقم بارتكاب «جريمة» وبأن لديهم «رغبة واضحة في استخدام هؤلاء المهاجرين في معركة سياسية».

ورفض سالفيني، زعيم اليمين المتطرف، فتح مرافئ بلده أمام مهاجرين وافدين خصوصًا من أفريقيا جنوب الصحراء، وجرى إنقاذهم في «المتوسط» منذ أكثر من أسبوع. وشدد على أن السفينة المذكورة الموجودة قبالة صقلية، كانت قادرة على أن ترسو سابقًا في ليبيا وتونس أو في مالطا.

وأكدت الداخلية الإيطالية أن «الوزير يجمع عناصر لتقييم ما إذا كان من الملائم تقديم شكوى ضد فريق سي ووتش لمساعدته في عملية الهجرة غير الشرعية». ونجح برلمانيون إيطاليون في الصعود على متن السفينة رغم المنع الرسمي. وأكد النائب اليساري، نيكولا فراتوياني، بالقول: «سنقيِّم الوضع على متن السفينة، وسنستمر بالمطالبة بالسماح للركاب والطاقم بالرسو بما يتوافق مع القانون الدولي».

وطالبت منظمات غير حكومية، من بينها «سيف ذي تشيلدرن»، إيطاليا بالسماح لما لا يقل عن 13 قاصرًا موجودين على متن السفينة بالنزول منه. وأصر سالفيني من جهته على أن تتحمل هولندا وألمانيا مسؤولية السفينة. وأعلن الوزير الهولندي المكلف شؤون الهجرة مارك هاربرز، السبت، أن بلاده غير «مجبرة» على إيجاد حل لأن «سي ووتش» تصرفت من تلقاء نفسها.