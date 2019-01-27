ناطق باسم الكرملين: الاتفاق مع تركيا بشأن إدلب لم ينفذ بالكامل

بوتين وإردوغان (الإنترنت)

نقلت وكالة «إنترفاكس» للأنباء عن ناطق باسم الكرملين قوله يوم الأحد إن اتفاقًا مع تركيا بشأن محافظة إدلب السورية لم ينفذ بالكامل، مما يزيد من قلق موسكو ودمشق، وفق ما نقلت وكالة «رويترز». وحاولت موسكو وأنقرة إقامة منطقة خفض تصعيد في إدلب.

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وقالت روسيا، الأسبوع الماضي، إن الأوضاع هناك تتدهور بسرعة، وإن المنطقة تخضع بالكامل تقريبًا لسيطرة متشددي جبهة النصرة.

والأربعاء، نقلت وكالة «سبوتنيك» عن وزارة الخارجية الروسية قولها، إن الوضع في محافظة إدلب السورية يتدهور ويثير القلق، مشيرة إلى أن الأراضي هناك باتت تحت سيطرة تنظيم «جبهة النصرة» عمليًّا.