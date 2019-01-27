17 قتيلاً حصيلة اعتداء بقنبلتين استهدف كنيسة بجنوب الفلبين

الحطام داخل كنيسة كاثوليكية تعرضت لاعتداء بقنبلتين بجنوب الفيليبين (ا ف ب)

قُتل ما لا يقل عن 17 شخصًا في اعتداء بقنبلتين استهدف كنيسة في جزيرة جولو، معقل جماعة أبو سيّاف الإسلامية المتطرفة في جنوب الفلبين، على ما أعلن الجيش الأحد، بعد أيام على استفتاء محلي أيد إقامة حكم ذاتي أوسع للمسلمين في المنطقة، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وقال الناطق الإقليمي باسم الجيش، اللفتنانت كولونيل جيري بيسانا، لـ«فرانس برس» إنّ القنبلة الأولى انفجرت داخل الكنيسة أثناء القداس، في حين انفجرت الثانية لدى وصول الجنود إلى المكان. وأظهرت صور نشرتها الشرطة المحلية حطامًا قرب مدخل الكنيسة وآلية عسكرية متضررة. وقال بيسانا إن «الدافع هو بالتأكيد... الإرهاب. هؤلاء الأشخاص لا يريدون السلام».

وأضاف أن القتلى هم خمسة جنود و12 مدنيًا، فيما أصيب 57 بجروح. غير أن قائد الشرطة الوطنية، أوسكار ألبايالدي، أعطى حصيلة مختلفة، إذ ذكر سقوط 19 قتيلاً و48 جريحًا. وأعلن وزير الدفاع، ديلفين لورنزانا، في بيان «سنستخدم قوة القانون بالكامل لجلب منفذي هذا الحادث أمام العدالة».

وأفاد الجيش بأنه نقل بعض المصابين جوًا إلى مدينة زامبوانغا القريبة لتلقي العلاج. وانبثقت جماعة أبو سيّاف الإسلامية المتطرفة من تمرّد انفصالي إسلامي أوقع أكثر من 150 ألف قتيل منذ سبعينات القرن الماضي في جنوب الأرخبيل ذي الغالبية الكاثوليكية.

وتأسّست جماعة أبو سيّاف في تسعينيات القرن الماضي بتمويل من مؤسّس تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، قبل أن تتشرذم إلى فصائل أعلن أحدها ولاءه لتنظيم الدولة «داعش».

وفي منتصف نوفمبر الماضي قُتل في جنوب الفلبين خمسة جنود وجرح 23 آخرون في كمين نصبه مسلّحون من جماعة أبو سيّاف. وكان ذلك الهجوم الأكثر دموية للجماعة الإسلامية المتطرفة منذ مشاركتها مع فصائل مسلحة فلبينية وأجنبية في هجوم على مدينة مراوي في جنوب البلاد في 2017، وما نتج منه من حرب شوارع استمرّت خمسة أشهر بين القوات المسلّحة وأدّت إلى مقتل نحو 1200 شخص.

وغالبًا، ما تعمد جماعة أبو سيّاف إلى خطف أشخاص واحتجازهم رهائن وهي لا تتوانى عن قتلهم بحدّ السيف إذا لم يتم دفع الفدية المطلوبة لإطلاقهم. وفي فبراير 2017، قامت جماعة «أبو سياف» بقطع رأس الرهينة الألماني السبعيني يورغن كانتنر بعد عدم الاستجابة لطلبها دفع فدية مالية بقيمة ثلاثين مليون بيزوس (600 ألف دولار).

ووافقت الغالبية في جنوب الفلبين الأسبوع الماضي على إقامة حكم ذاتي أوسع للمسلمين في المنطقة، بحسب نتائج استفتاء يأمل كثر أن ترسي سلامًا في جنوب البلاد الذي شهد معارك على مدى عقود أسفرت عن آلاف القتلى.