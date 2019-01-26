انتقادات دولية لنيجيريا إثر تعليق عمل رئيس المحكمة العليا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يناير 2019, 08:56 مساء

دان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا، السبت، قرار رئيس نيجيريا محمد بخاري تعليق عمل رئيس المحكمة العليا في البلاد، قبل أقل من شهر من موعد الانتخابات الرئاسية في هذا البلد.

وأعربت الجهات الثلاث عن قلقها بشأن توقيت وطريقة تعليق عمل رئيس المحكمة العليا، والتر أونوغن، حيث جاء هذا القرار قبل أسابيع فقط من إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في 16 فبراير. وأونوغن مخول النظر في الشكاوى الانتخابية، وفق «فرانس برس».

لكن بخاري علق عمله بموجب قرار محكمة تنظر في واقعة فساد متهم بالتورط فيها. وقال بخاري إنه اتخذ القرار استنادًا إلى قرار المحكمة، الذي طعن فيه أونوغين بالفعل. وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات في بيان أن «قرار تعليق عمل رئيس القضاة أدى إلى قيام عديد النيجيريين بمَن فيهم المحامون ومجموعات المراقبين في المجتمع المدني، بالتساؤل حول اتباع (بخاري) الإجراءات القانونية الواجبة».

وأضاف البيان: «إن التوقيت قبل أداء اليمين الدستورية للمحلفين في المحاكم الانتخابية والنظر في القضايا المتعلقة بالانتخابات، أثار أيضًا مخاوف بشأن فرصة العدالة الانتخابية». وأضافت البعثة في بيانها «تدعو بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات جميع الأطراف إلى اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الدستور».

ويسعى بخاري، الذي وصل إلى السلطة في العام 2015 متعهدًا بمكافحة الفساد المستشري في البلاد، للفوز بولاية ثانية.

من جهتها، قالت السفارة الأميركية إنها «قلقة للغاية» إزاء قرار تغيير أونوغن «دون دعم السلطة التشريعية عشية الانتخابات الوطنية والإقليمية». كما أعربت المفوضية العليا البريطانية عن «قلق بالغ» إزاء تعليق عمل القاضي النيجيري، وأشارت إلى أن القرار يؤثر على «مصداقية الانتخابات القادمة».

ودانت أحزاب المعارضة ونشطاء ومحامون قرار بخاري. واتهمت السلطات النيجيرية أونوغن في 12 يناير بالكذب في المعلومات عن الممتلكات خاصته، بعد العثور على ملايين من العملات المحلية والأجنبية في حساباته المصرفية. وقرر بخاري تعليق عمله وعيَّن مكانه القاضي إبراهيم تانكو محمد، الذي كان يتولى منصب الرجل الثاني في المحكمة العليا.

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