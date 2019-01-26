اعتذار و«تعويضات كبيرة» لسيدة البيت الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 يناير 2019, 07:41 مساء

وجهت جريدة «تلغراف» البريطانية اعتذارًا، ودفعت «تعويضات كبيرة» للسيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب، بعد نشر مقال قالت إنه يحتوي على عديد المعلومات الكاذبة.

وذكرت الجريدة، السبت، أنها تعتذر «دون تحفظ» عن محتوى غلاف نشرته، في 19 يناير، في ملحق أسبوعي لها. وقالت «تلغراف»: «لإظهار أسفنا، اتفقنا على دفع تعويضات مالية كبيرة للسيدة ترامب، فضلاً عن التكلفة القانونية»، دون أن تحدد قيمة التعويضات.

وأضافت الجريدة أنها ذكرت «مغالطات» بشأن شخصية والد ميلانيا ترامب، و«كذبت في أسباب تركها لدراسة الهندسة المعمارية، وأن مسيرتها المهنية كعارضة أزياء لم تنجح قبل أن تقابل دونالد ترامب».

يذكر أن «تلغراف» تعد واحدة من أعرق الصحف في بريطانيا، وتنتهج خطًّا مواليًا لحزب المحافظين.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وكيل عام وزارة الصحة يوضح لـ«بوابة الوسط» موقفه من اتهامات مجلس النواب
ليبيا
«الوسط» تحاور الفريق ﻋﻠﻲ ﻛﻨﻪ: الجيش لن يتوحد في غياب الجنوب
ليبيا
هل تنجح «هدنة الأعيان» في تثبيت استقرار العاصمة؟
ليبيا
«جريدة الوسط».. سلامة: مكافحة الإرهاب وحماية المدنيين خط أحمر
ليبيا
في العدد 166: حملة على سلامة و تفاصيل هدنة «الأعيان»
ليبيا
مليار دولار خسائر إغلاق حقل الشرارة منذ 41 يومًا
ليبيا
أسماء قيادات في «داعش» ضمن كشف التعويضات في سرت
ليبيا
185 قتيلاً و456 مصابًا جراء حوادث السير خلال ديسمبر الماضي
ليبيا
المسماري يؤكد مقتل «أمير تنظيم القاعدة» في شرق ليبيا
ليبيا
تراجع عملات دولية رئيسية في السوق الموازية
ليبيا
«الأحوال المدنية» تُصدر أرقامًا وطنيّة لأرملة القذافي وأبنائها
ليبيا
قيادات مصراتة يطالبون بكشف معرقلي الترتيبات الأمنية والاقتصادية ويرفضون «عسكرة ...
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على ترتيب 2018 بقائمة الأعوام الأكثر دفئًا