الهند.. جمال وألعاب بهلوانية وعرض عسكري في احتفالات يوم الجمهورية

عرض عسكري في يوم الجمهورية في العاصمة الهندية، 26 يناير 2019. (فرانس برس)

شاركت دبابات وقوات تستخدم الجمال مع ألعاب بهلوانية على دراجات نارية في عرض في نيودلهي، السبت، لمناسبة يوم الجمهورية السبعين الذي تحتفل به الهند سنويًّا وتستعرض خلاله ثقافتها وقواها العسكرية.

وجرت الاحتفالات وسط إجراءات أمنية مشددة مع إغلاق مناطق واسعة لإقامة الاحتفالات التي شارك فيها عدد من الشخصيات البارزة بينهم رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا الذي كان ضيف شرف، وفق «فرانس برس».

وانتشر نحو 25 ألف رجل شرطة وعنصر من القوات شبه العسكرية في أنحاء المدينة. ويوم الجمهورية مصادف لبدء سريان الدستور في العام 1950. وحصلت الهند على استقلالها من بريطانيا في 1947 إلا أنها مرت في مرحلة انتقالية.

وتخلل الاحتفال استعراض لقوات الأمن التي كانت ترتدي الزي التقليدي الملون، بينهم عناصر من قوات الحدود فوق الجمال بعماماتهم الملونة، والدبابات والصواريخ ومجموعات من أنحاء البلاد في لباسهم المحلي. وعشية الاحتفالات دعا الرئيس الهندي، رام ناث كوفيند، الشعب إلى التصويت في الانتخابات العامة التي ستجرى بحلولمايو. وقال: «الانتخابات ليست مجرد ممارسة سياسية، بل هي دعوة جماعية للحكمة والعمل، وهذا يجعل من التصويت عملاً مقدسًا».

ويأمل رئيس الوزراء نارندرا مودي الذي يقول المحللون إنه سيخوض معركة انتخابية صعبة، في أن يُعاد انتخابه في الاقتراع المقبل. وعقد رامافوسا الذي يزور الهند على رأس وفد، اجتماعًا مع مودي قائلاً إنه يأمل في تعاون ثنائي أكبر بين البلدين. وصرح للصحفيين عقب اللقاء قائلاً: «لقد اختتمنا صباح اليوم برنامج تعاون استراتيجيًّا مدته ثلاث سنوات».