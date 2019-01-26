عودة سفيرة هولندا إلى باكستان رغم تهديدات بالقتل العام الماضي

أنصار "حركة لبيك" الباكستانية بحتجون على قرار المحكمة إلغاء الحكم بالإعدام الصادر بحق المسيحية آسيا بيبي. (فرانس برس)

ذكرت وسائل إعلام هولندية، السبت، أن سفيرة هولندا لدى باكستان ستعود إليها الشهر المقبل بعدما غادرت إثر تلقيها تهديدًا بالقتل العام الماضي من غاضبين من تغريدات السياسي اليميني المتشدد غيرت فيلدرز.

وأفادت جريدة «ألغيمين داغبلاد» بأن أردي ستويوس-براكن «ستعود إلى إسلام أباد مطلع فبراير» 2019، وفق «فرانس برس».

وكانت السفيرة في إجازة في هولندا أواخر أكتوبر 2018 عندما علمت أن «رسالة وصلت إلى السفارة من السلطات الباكستانية». وذكرت الجريدة أن «الرسالة تحدثت عن تهديد محدد على ارتباط بمسابقة الرسوم الكاريكاتيرية (التي تمثّل النبي) محمد، التي كانت أُلغيت قبل أشهر» من ذلك.

وقال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، في نوفمبر، إن الدبلوماسية المخضرمة ستويوس-براكن تواجه «تهديدات» في باكستان مرتبطة على ما يبدو بـ«تعبيرات تجديفية» لفيلدرز على موقع «تويتر».

وألغى فيلدرز في أغسطس المسابقة التي أثارت حالة من الغضب في باكستان. وأعدت وزارة الداخلية الباكستانية في أكتوبر مذكرة سرية تتعلق بخطط «لاستهداف» السفيرة الهولندية من قبل «حركة لبيك-باكستان»، وفق ما أعلنت وسائل إعلام من البلدين حينها.

وقادت الحركة التي تأسست العام 2015 الاحتجاجات في أغسطس، الداعية لقطع العلاقات الدبلوماسية مع هولندا على خلفية مسابقة الرسوم الكاريكاتيرية التي طرح فيلدرز فكرتها. لكن الحركة نفت بدورها أن تكون أصدرت أي تهديدات.

والعام الماضي، منحت هولندا حق الإقامة الموقتة لمحامٍ باكستاني أنقذ المسيحية التي أُدينت بالتجديف في باكستان آسيا بيبي من الإعدام. ومنحت الدولة المحامي سيف الملوك حق الإقامة بعدما فر من إسلام أباد لدى اندلاع أعمال العنف التي أعقبت قرار المحكمة العليا تبرئة بيبي.

وأطلقت الحكومة الباكستانية مذاك حملة أمنية استهدفت عناصر «حركة لبيك»، حيث اتهمت قادتها بإثارة الفتن والإرهاب. لكن السلطات أبرمت صفقة مع المحتجين لإنهاء العنف وتوصلت إلى اتفاق تضمن السماح بإعادة النظر في قرار المحكمة العليا.

وستقضي المحكمة الأسبوع المقبل بشأن ما إذا كانت ستسمح بتقديم استئناف ضد تبرئة بيبي، وفق ما ذكر محامٍ على صلة بالقضية.