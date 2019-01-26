ترامب يتراجع موقتًا في شأن الجدار سعيًا لإنهاء الإغلاق الحكومي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، التوصّل إلى اتّفاق لإنهاء «الإغلاق»، عبر تأمين تمويل للإدارات الفدراليّة حتّى الخامس عشر من فبراير، إلا أنّه هدّد بالعودة إلى الأزمة نفسها في هذا التاريخ في حال عدم التوصّل إلى اتّفاق في شأن الجدار الذي يُريد بناءه على الحدود مع المكسيك، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وقال ترامب من البيت الأبيض: «أنا فخور بالإعلان اليوم أنّنا توصّلنا إلى اتّفاق يُنهي الإغلاق»، مشيرًا إلى أنّه سيوقّع الاتّفاق الذي وافق عليه الجمهوريّون والديمقراطيّون.

وبعد أكثر من شهر من توقّف نحو 800 ألف موظّف عن العمل بعد أن حرموا من رواتبهم، وأوضح الرئيس أنّه طلب عرض هذا النصّ على الكونغرس «فورًا» للتّصويت عليه.

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وإثر تعرّضه لضغوط شديدة، أُجبر ترامب في النهاية على التراجع في اختبار القوّة القائم بينه وبين الديمقراطيّين منذ اكثر من شهر، فوافق على ما يُطالب به الديمقراطيّون، أي الخروج من المأزق في الموازنة قبل استئناف أيّ تفاوض حول الجدار الذي يريد بناءه.

وقال ترامب أيضًا: «في ختام 36 يومًا من النقاشات الحادّة والحوار، سمعتُ الكثير من الجانبين الديمقراطي والجمهوري في شأن رغبتهما بوضع السياسة الفئويّة جانبًا». وشدّد على أنّ المفاوضات ستتواصل عبر مجموعة من أعضاء مجلسَي النوّاب والشيوخ من الطرفين. وتابع: «ليس لدينا خيار سوى بناء جدار قويّ أو سياج فولاذي».

لاحقًا، أقرّ مجلس الشيوخ بالإجماع الاتّفاق، لتنتقل الكُرة بذلك إلى مجلس النوّاب الذي يتوجّب أن يُصوّت عليه كي يُرسل بعدها إلى ترامب لتوقيعه ونشره.

اضطراب ملاحي

وصباح الإثنين، بلغت الضّغوط على ترامب وعلى أعضاء مجلسَي النوّاب والشيوخ ذروتها، بعد أن طال كثيرًا هذا الإغلاق الذي دفع نحو 800 ألف موظف إلى البطالة القسريّة، أو إلى العمل بلا راتب منذ 22 ديسمبر.

ويتلقّى هؤلاء الموظّفون رواتبهم كلّ أسبوعين. ومن المقرّر أن يحصلوا على الرّواتب المتأخّرة، إلا أنّ هذا الأمر لن يحصل بالنسبة إلى عدد من الذين يعملون بالتعاقد. وسجّلت اضطرابات في حركة الطيران الجمعة في عدد من مطارات نيويورك وفيلادلفيا بسبب النقص في العاملين، ما فاقم الأزمة.

وأبدت جمعيّات تُمثّل المراقبين الجوّيين الخميس قلقًا إزاء انعكاس هذا الإغلاق على سلامة النقل الجوّي. وأفادت استطلاعات للرأي منذ مطلع هذا الأسبوع أنّ غالبيّة الأميركيّين تُحمّل ترامب والجمهوريّين مسؤوليّة عواقب الإغلاق.