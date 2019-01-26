لجنة في منظمة الدول الأميركية تدعو فنزويلا إلى حماية خوان غوايدو

رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو وسط في ساحة بوليفار في شكاو بشرق كراكاس (ا ف ب)

دعت لجنة حقوق الإنسان في منظمة الدول الأميركية الجمعة فنزويلا إلى حماية رئيس البرلمان المعارض خوان غوايدو الذي أعلن نفسه «رئيسًا انتقاليًا».

وأعلنت لجنة الدول الأميركية لحقوق الإنسان، التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، في بيان أوردته «فرانس برس»، أنها طلبت من المؤسسات الوطنية في فنزويلا حماية حقوق غوايدو «أبرز وجه في المعارضة»، وعائلته.

ويقود غوايدو البالغ من العمر 35 عامًا، والذي دعا الفنزويليين للتحرك ضد السلطة القائمة، معارضة تعتبر الولاية الرئاسية الثانية للرئيس نيكولاس مادورو غير شرعية. وقد اعترفت به بسرعة كرئيس انتقالي للبلاد الولايات المتحدة وكندا ومعظم دول أميركا اللاتينية.

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وتؤكد اللجنة أنه في أجواء الأزمة الخطيرة التي تشهدها فنزويلا، يجد المعارض نفسه «في وضع بالغ الضعف» وقد يصبح «هدفًا لهجمات». ودعت السلطات إلى ضمان أمنه وأمن عائلته.

وفي بيان نُشر قبل ساعات، دعت اللجنة مادورو إلى «الكفِّ عن قمع معارضيه». ودانت العنف الذي أودى بحياة متظاهرين خلال تجمعات في الأيام الماضية.

وأوضحت أن 26 قتيلاً وعشرات الجرحى سقطوا منذ بداية الأزمة السياسية، بينما اعتقل 369 آخرين. ودانت «عمليات الدهم غير القانونية» و«الاعتقالات التعسفية».