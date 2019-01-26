بعد سقوط تسعة قتلى.. توقعات بحصيلة أكبر من الضحايا إثر انهيار سدّ في البرازيل

أعلنت فرق الإطفاء البرازيلية، السبت، أن انهيار سد في مجمع منجمي كبير في جنوب شرق البلاد، أسفر عن سقوط تسعة قتلى، في حصيلة قابلة للارتفاع بعد تأكيد السلطات أن فرص العثور على ناجين «ضئيلة»، بينما ما زال 300 شخص ضمن المفقودين.

وقال ناطق باسم فرق الإطفاء، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس»: «لدينا تسعة قتلى ومعلومات تشير إلى فقدان 300 شخص».

وكان روميو زيما حاكم ولاية ميناس جيرايس، حيث يقع السد في جنوب شرق البلاد، صرح بأنّ «الشّرطة ورجال الإطفاء والجيش فعلوا كلّ شيء لمحاولة إنقاذ ناجين محتملين».

وأضاف لصحفيين «لكننا نعرف أن هناك احتمالات ضئيلة» بالعثور على ناجين، مشيرًا إلى أنهم «لن يعثروا سوى على جثث على الأرجح».

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط سبعة قتلى وحوالي 150 مفقودًا. وانهار أحد السدود الثلاثة لمجمع كوريغو دي فيجياو المنجمي التابع لمجموعة فالي للمناجم بعد ظهر الجمعة في برومادينيو البلدة التي تضم 39 ألف نسمة وتبعد نحو 60 كلم جنوب غرب بيلو أوريزونتي عاصمة ولاية ميناس جيرايس.

وذكر مصور من «فرانس برس» كان على متن طائرة حلقت فوق المنطقة أن سيلًا من الوحل البني يغطي مساحات واسعة من الأراضي، موضحًا أن عددًا كبيرًا من المنازل دمر.

وصرح فابيو سفارتسمان رئيس مجلس إدارة مجموعة فالي للمناجم بأن «معظم الأشخاص المتضررين من موظفيهم». وأضاف: «لا نعرف حتى الآن عدد الضحايا لكننا نعرف أنه سيكون كبيرًا». موضحًا أن كافتيريا المجمع غمرها الوحل خلال وقت الغداء.