لافروف يعتبر السياسة الأميركية في فنزويلا «تدميرية»

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. (أرشيفية: الإنترنت)

دان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الجمعة، السياسة الأميركية «التدميرية» في فنزويلا، بعد أن أعلنت واشنطن دعمها زعيم المعارضة في مواجهة الرئيس نيكولاس مادورو، وفق ما ذكرت وكالة «فرانس برس».

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي في الرباط مع نظيره المغربي ناصر بوريطة: «في رأيي إن السياسة الأميركية في فنزويلا والعديد من الدول الأخرى تدميرية»، في سياق اختلاف دولي بشأن الأحداث الجارية في فنزويلا التي تشهد أزمة متزايدة.

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وتتصاعد الأزمة السياسية في فنزويلا بشكل يهدد بتحولها إلى مشكلة عالمية، وفق تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، ذكر أن التظاهرات المطالبة باستقالة الرئيس نيكولاس مادورو، بدأت تأخذ منحى عنيفًا بعد إعلان زعيم المعارضة البارز، خوان غوايدو، نفسه رئيسًا مؤقتًا، وسرعان ما تلقى الدعم من الولايات المتحدة وكندا وجيران أقوياء مثل البرازيل وكولومبيا والأرجنتين، ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إجراء انتخابات جديدة معربًا عن دعمه للجمعية الوطنية التي يرأسها غوايدو.

وعلى الجانب الآخر، أعلنت مجموعة صغيرة من الدول دعمها لمادورو من بينها روسيا والصين. فقد حذرت موسكو من أن إعلان غوايدو يعد «طريقًا مباشرًا إلى الانفلات الأمني والمذابح».