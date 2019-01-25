فرنسا تهدد إيران بعقوبات بسبب برنامجها البالستي

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان يغادر قصر الإليزيه في 23 يناير 2019 (فرانس برس)

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، الجمعة، أن بلاده ستفرض عقوبات على إيران في حال لم يفض الحوار مع طهران حول أنشطتها البالستية ونفوذها الإقليمي «إلى نتيجة».

وقال جان إيف لودريان: «لدينا مطلبان (...) أن تتخلى إيران عن إنتاج الصواريخ، خصوصًا تسليمها إلى بعض الفصائل المسلحة في الشرق الأوسط، وأيضًا الى الحوثيين» في اليمن.

وأضاف أن إيران «يجب أن تكف أيضًا عن الأنشطة التي تزعزع الاستقرار في مجمل المنطقة»، معتبرًا أنه بموجب القرار الدولي 2254 حول سوريا لا يمكن أن يكون هناك «قوات أجنبية على الأراضي السورية»، متابعًا: «أطلقنا حوارًا صعبًا مع إيران يفترض أن يستمر، ونحن مستعدون في حال فشله إلى فرض عقوبات صارمة. وهم يعرفون ذلك».

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وأكد لودريان، وفق وكالة «فرانس برس» أن باريس ستكون «حازمة جدًا» خصوصًا حول «إرسال أسلحة من إيران إلى الجناح المسلح لحزب الله» الشيعي في لبنان.

وتحدث وزير الخارجية الفرنسي عن تأخر تشكيل حكومة في لبنان بعد ثمانية أشهر على الانتخابات التشريعية في مايو 2018، قائلاً: «من مسؤولية مجمل المسؤولين السياسيين اللبنانيين العمل للخروج من هذا المأزق السياسي الذي وضعوا أنفسهم فيه».

وأضاف «لا يجوز اليوم القبول بهذا الوضع السوريالي»، متابعًا: «بسبب هذا المأزق السياسي، لا نستطيع الوفاء بكل الالتزامات التي قطعناها للبنان، بما في ذلك المالية منها، وحيال الجيش اللبناني الذي يبقى اليوم رغم كل شيء العمود الفقري لتوازن الدولة».

وفي أبريل تعهدت الأسرة الدولية خلال مؤتمر عقد في باريس بتقديم هبات وقروض للبنان بقيمة 11.5 مليار دولار. لكن هذه المبالغ المخصصة أساسًا لمشاريع بنى تحتية، لا يمكن صرفها في غياب حكومة جديدة.