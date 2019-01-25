نتائج الاستفتاء: تأييد إقامة منطقة حكم ذاتي أوسع للمسلمين في جنوب الفلبيـن

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 يناير 2019, 03:33 مساء
مشاركة في الاستفتاء في جزيرة مينداناز (ا ف ب)

وافقت الغالبية في جنوب الفلبين على إقامة حكم ذاتي أوسع للمسلمين في المنطقة، بحسب نتائج استفتاء يأمل كثيرون أن ترسي سلامًا في جنوب البلاد الذي شهد معارك على مدى عقود أسفرت عن آلاف القتلى، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وستعطي النتائج التي أُعلنت الجمعة إشارة الانطلاق لعملية تخلّي «جبهة مورو الإسلامية للتحرير»، أكبر حركة تمرد في الفلبين ذات الغالبية الكاثوليكية، عن التمرّد المسلّح وتحوّلها إلى حزب سياسي.

وقُتل نحو 150 ألف شخص جراء حركة التمرد التي انطلقت في سبعينيات القرن الماضي للمطالبة بحكم ذاتي أو بالاستقلال في جزيرة مينداناو  ذات الغالبية المسلمة.

وقال زعيم «جبهة مورو الإسلامية للتحرير» مراد إبراهيم، لوكالة «فرانس برس»: «نحن سعداء جدًا بالتأييد الشعبي الجارف»، مضيفًا «إنه فوز ساحق لا مثيل له».

وأيّد نحو 1,7 مليون مشارك في الاستفتاء «إقامة منطقة بانغسامورو ذات الحكم الذاتي»، بدلاً من منطقة حكم ذاتي أقيمت بموجب اتفاق بين مانيلا و«جبهة مورو الوطنية للتحرير» المنافسة، فيما عارضها نحو 255 ألفًا، بحسب النتائج الرسمية التي أصدرتها اللجنة الانتخابية.

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