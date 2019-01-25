حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا ترتفع إلى 59 قتيلاً

فيضانات إندونيسيا (الإنترنت)

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا في الأيام الأخيرة إلى 59 قتيلاً حسبما أعلنت السلطات، على أثر أمطار غزيرة هطلت على جزيرة سولاويسي وأجبرت آلافًا على مغادرة بيوتهم.

وقال سيامسيبار المسؤول في الوكالة عن جنوب الجزيرة، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس»: «لم أر فيضانات بهذا الحجم من قبل، إنها الأسوأ».

وغمرت المياه عشرات القرى في 12 منطقة وجزء من ماكاسار عاصمة الجزيرة بسبب فيضان مجاري المياه. وأوضح المسؤول نفسه أن 44 شخصًا لقوا حتفهم في منطقة غوا الأكثر تضررًا.

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ويتنقل عناصر الإنقاذ والسكان في ماكاسار في شوارع غمرتها المياه بينما ينقل بعضهم أمتعة على رؤوسهم. واستأجر بعضهم ألواحًا خشبية ووسائل أخرى للتنقل. وقالت أيو فيسكارينا التي تقيم في ماكاسار، لـ«فرانس برس»: «لم أتمكن من إنقاذ كل أغراضي وبيتي جرفته المياه».

وتقول السلطات إن المياه انحسرت لكن الأضرار جسيمة. وتضررت منازل ومبان حكومية ومدارس وجسور. وقال اردال المسؤول في شرطة ماكاسار إن «كل سكان هذه المنطقة تم إجلاؤهم إلى المسجد باستثناء امرأة رفضت ترك منزلها خوفًا من تعرضه للنهب».

وكانت آخر حصيلة للضحايا تشير الخميس إلى سقوط ثلاثين قتيلاً. وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية هطول أمطار غزيرة على المنطقة حتى الأربعاء.

وتشهد إندونيسيا باستمرار انزلاقات للتربة وفيضانات وتتعرض لظواهر مناخية عنيفة. وقد أسفرت فيضانات وانزلاقات للتربة عن أكثر من 20 قتيلاً في أكتوبر في جزيرة سومطرة، غرب الأرخبيل.