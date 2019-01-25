حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا ترتفع إلى 59 قتيلاً

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 يناير 2019, 01:38 مساء
فيضانات إندونيسيا (الإنترنت)

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا في الأيام الأخيرة إلى 59 قتيلاً حسبما أعلنت السلطات، على أثر أمطار غزيرة هطلت على جزيرة سولاويسي وأجبرت آلافًا على مغادرة بيوتهم.

وقال سيامسيبار المسؤول في الوكالة عن جنوب الجزيرة، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس»: «لم أر فيضانات بهذا الحجم من قبل، إنها الأسوأ».

وغمرت المياه عشرات القرى في 12 منطقة وجزء من ماكاسار عاصمة الجزيرة بسبب فيضان مجاري المياه. وأوضح المسؤول نفسه أن 44 شخصًا لقوا حتفهم في منطقة غوا الأكثر تضررًا.

اقرأ أيضًا: مقتل 30 على الأقل في إندونيسيا جراء فيضان مياه سد

ويتنقل عناصر الإنقاذ والسكان في ماكاسار في شوارع غمرتها المياه بينما ينقل بعضهم أمتعة على رؤوسهم. واستأجر بعضهم ألواحًا خشبية ووسائل أخرى للتنقل. وقالت أيو فيسكارينا التي تقيم في ماكاسار، لـ«فرانس برس»: «لم أتمكن من إنقاذ كل أغراضي وبيتي جرفته المياه».

وتقول السلطات إن المياه انحسرت لكن الأضرار جسيمة. وتضررت منازل ومبان حكومية ومدارس وجسور. وقال اردال المسؤول في شرطة ماكاسار إن «كل سكان هذه المنطقة تم إجلاؤهم إلى المسجد باستثناء امرأة رفضت ترك منزلها خوفًا من تعرضه للنهب».

وكانت آخر حصيلة للضحايا تشير الخميس إلى سقوط ثلاثين قتيلاً. وتتوقع وكالة الأرصاد الجوية الإندونيسية هطول أمطار غزيرة على المنطقة حتى الأربعاء.

وتشهد إندونيسيا باستمرار انزلاقات للتربة وفيضانات وتتعرض لظواهر مناخية عنيفة. وقد أسفرت فيضانات وانزلاقات للتربة عن أكثر من 20 قتيلاً في أكتوبر في جزيرة سومطرة، غرب الأرخبيل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مفاجأة.. اختفاء عودة والأهلي طرابلس يحذره ببيان
رياضة محلية
فوزي العيساوي يرحل عن النصر
رياضة محلية
المسماري يؤكد مقتل «أمير تنظيم القاعدة» في شرق ليبيا
ليبيا
تراجع عملات دولية رئيسية في السوق الموازية
ليبيا
كاركاتير خيري - الكهرباء وحروب الميليشيات في طرابلس!
كاريكاتير
قيادات مصراتة يطالبون بكشف معرقلي الترتيبات الأمنية والاقتصادية ويرفضون «عسكرة ...
ليبيا
أيمن الأعتر يغني «لا أراك» باللهجة الخليجية
ثقافة وفن
السوق الموازية: ارتفاع جماعي للعملات أمام الدينار الليبي
ليبيا
تقرير: آخر مستجدات ونتائج الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
محافظ «المركزي» يبحث عودة عمل السفارة الفرنسية
ليبيا
ميلانيزي: أمن إيطاليا يرتبط بإعادة الاستقرار إلى ليبيا
ليبيا
عمدة باليرمو: إيطاليا زودت ليبيا بأموال تمنح لتجار البشر
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شيء في السيارة لم يتغير منذ 100 عام.. تعرف عليه