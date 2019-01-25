ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار أنبوب النفط في المكسيك إلى 107 قتلى

أقارب مفقودين في انفجار انبوب الغاز في المكسيك (ا ف ب)

أعلنت الحكومة المكسيكية، الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار أنبوب للنفط في وسط المكسيك إلى 107 قتلى وأربعين جريحًا، بعد ستة أيام على وقوع هذه الكارثة.

وكان لصوص ثقبوا الأنبوب لسرقة محروقات في 18 يناير، ما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من النفط في بلدة تلاويليلبان التي تبعد نحو 120 كلم شمال مكسيكو.

اقرأ أيضًا: ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار أنبوب النفط في المكسيك إلى 85 قتيلاً

وجذب هذا التسرب حوالي 700 من سكان البلدة الذين وصلوا وبعضهم في عائلات كاملة، لجمع الوقود في غالونات وفاجأهم الانفجار الذي نجمت عنه كتلة نارية.

وجاءت هذه الحادثة بينما تنفذ سلطات المكسيك استراتيجية وطنية لمكافحة سرقة المحروقات التي تسببت بخسائر بقيمة ثلاثة مليارات دولار للدولة المكسيكية في 2017.