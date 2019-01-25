الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يعلن قبوله دعوة للحوار بين الحكومة والمعارضة
القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 يناير 2019, 12:00 صباحا
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يعلن قبوله دعوة المكسيك وأوروجواي للحوار بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا من أجل حل الأزمة السياسية التي تعصف بالدولة الواقعة في أميركا اللاتينية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».
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