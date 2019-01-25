الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يعلن قبوله دعوة للحوار بين الحكومة والمعارضة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 25 يناير 2019, 12:00 صباحا

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يعلن قبوله دعوة المكسيك وأوروجواي للحوار بين الحكومة والمعارضة في فنزويلا من أجل حل الأزمة السياسية التي تعصف بالدولة الواقعة في أميركا اللاتينية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

فوزي العيساوي يرحل عن النصر
رياضة محلية
المسماري يؤكد مقتل «أمير تنظيم القاعدة» في شرق ليبيا
ليبيا
تراجع عملات دولية رئيسية في السوق الموازية
ليبيا
كاركاتير خيري - الكهرباء وحروب الميليشيات في طرابلس!
كاريكاتير
قيادات مصراتة يطالبون بكشف معرقلي الترتيبات الأمنية والاقتصادية ويرفضون «عسكرة ...
ليبيا
أيمن الأعتر يغني «لا أراك» باللهجة الخليجية
ثقافة وفن
السوق الموازية: ارتفاع جماعي للعملات أمام الدينار الليبي
ليبيا
تقرير: آخر مستجدات ونتائج الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
محافظ «المركزي» يبحث عودة عمل السفارة الفرنسية
ليبيا
ميلانيزي: أمن إيطاليا يرتبط بإعادة الاستقرار إلى ليبيا
ليبيا
عمدة باليرمو: إيطاليا زودت ليبيا بأموال تمنح لتجار البشر
ليبيا
كاركاتير حليم - مجلس النواب .. استفتاء على الدستور أم انتخابات رئاسية
كاريكاتير
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شيء في السيارة لم يتغير منذ 100 عام.. تعرف عليه