روسيا تكشف عن موقفها من أزمة فنزويلا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن دعمه لنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو وسط الأزمة السياسية التي يواجهها، وذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيسين بحسب ما أفاد الكرملين الخميس في بيان.

وأورد الكرملين، وفق وكالة «فرانس برس»، أن بوتين عبّر خلال الاتصال «عن دعمه للسلطات الشرعية في فنزويلا وسط تفاقم أزمة سياسية تسبب بها الخارج».

وجاء الموقف الروسي مخالفًا لموقف البيت الأبيض، عندما دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، منظمة الدول الأميركية إلى الاعتراف بخوان غوايدو رئيسًا بالوكالة لفنزويلا.

وكان وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو، أعلن في وقت سابق أن إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيسًا للبلاد بالوكالة، يشكل «انقلابًا».

والأربعاء، في ذكرى سقوط دكتاتورية ماركوس بيريز خيمينيس في العام 1958، قال غوايدو، البالغ من العمر 35 عامًا أمام حشد من أنصاره: «أقسم أن أتولى رسميًا صلاحيات السلطة التنفيذية الوطنية كرئيس لفنزويلا لإنهاء مصادرة (السلطة وتشكيل) حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة».

اتخذ غوايدو خطوته في حين احتشد الآلاف من أنصار المعارضة والرئاسة في شوارع كراكاس التي شهدت صدامات متفرقة مع شرطة مكافحة الشغب، لترتفع المخاطر المحيقة بالدولة النفطية التي استفحل فيها الفقر تحت حكم مادورو.