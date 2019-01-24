بريطانيا: مادورو «ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا»

قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت، الخميس، إن نيكولاس مادورو «ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا»، وذلك غداة قرار الولايات المتحدة ودول أخرى عدة الاعتراف بالمعارض خوان غوايدو رئيسًا بالوكالة.

وذكر هانت في بيان: «نحن قلقون جدًا حيال الوضع في فنزويلا، ولكن من المؤكد أن نيكولاس مادورو ليس الرئيس الشرعي لفنزويلا».

وكان وزير الدفاع الفنزويلي الجنرال فلاديمير بادرينو، أعلن في وقت سابق أن إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيسًا للبلاد بالوكالة، يشكل «انقلابًا».

والأربعاء، في ذكرى سقوط دكتاتورية ماركوس بيريز خيمينيس في العام 1958، قال غوايدو، البالغ من العمر 35 عامًا أمام حشد من أنصاره: «أقسم أن أتولى رسميًا صلاحيات السلطة التنفيذية الوطنية كرئيس لفنزويلا لإنهاء مصادرة (السلطة وتشكيل) حكومة انتقالية وإجراء انتخابات حرة».

اتخذ غوايدو خطوته في حين احتشد الآلاف من أنصار المعارضة والرئاسة في شوارع كراكاس التي شهدت صدامات متفرقة مع شرطة مكافحة الشغب، لترتفع المخاطر المحيقة بالدولة النفطية التي استفحل فيها الفقر تحت حكم مادورو.