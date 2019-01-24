مقتل 30 على الأقل في إندونيسيا جراء فيضان مياه سد

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يناير 2019, 03:25 مساء
متضررون جراء الفيضانات في مكسار في إندونيسيا. (أ ف ب)

قالت السلطات الإندونيسية، اليوم الخميس، إن فيضان المياه بأحد السدود تسبب في مقتل 30 شخصًا على الأقل وأجبر الآلاف على الفرار من قراهم، مضيفة أن 25 شخصًا في عداد المفقودين.

وأنشأت وكالة التخفيف من أثر الكوارث في إندونيسيا ملاجئ موقتة ومطابخ ميدانية من أجل السكان الفارين من المياه التي وصل ارتفاعها إلى متر والتي غمرت تجمعات سكنية على جانبي النهر في إقليم جنوب سولاويسي، بما في ذلك العاصمة ماكاسار، يومي الأربعاء والخميس، وفق وكالة «رويترز».

وقال مسؤول في الوكالة يدعى هسريادي: «حتى الآن وجدنا 30 شخصًا إما غرقوا أو حاصرتهم انهيارات أرضية سببتها أمطار غزيرة وعندما بدأ فيضان سد بيلي بيلي».

وأفادت وسائل إعلام بأن طريقًا سريعًا رئيسيًا قطع مما دفع السلطات لتوصيل المساعدات باستخدام طائرة هليكوبتر.

وأظهرت صور التقطت من الجو مياهًا بنية مخلوطة بالطين تغطي مساحات من الأراضي ومياهًا مندفعة في بعض المناطق تجرف معها المنازل والحطام.

وإندونيسيا أرخبيل مؤلف من أكثر من 17000 جزيرة وكثيرًا ما تعاني كوارث طبيعية.

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