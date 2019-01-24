الرئيس الفرنسي: أوروبا تدعم إعادة الديمقراطية إلى فنزويلا

أشاد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس بـ«شجاعة مئات الآلاف من الفنزويليين الذين يتظاهرون من أجل حريتهم» في مواجهة ما وصفه بـ«الانتخاب غير الشرعي» لنيكولاس مادورو، مؤكدًا دعم أوروبا «إعادة الديمقراطية» إلى البلد.

وبحسب وكالة «فرانس برس» فقد كتب ماكرون في تغريدة على «توتير»: «بعد انتخاب نيكولاس مادورو غير الشرعي في مايو 2018، تدعم أوروبا استعادة الديمقراطية».

وأضاف: «أحيي شجاعة مئات الآلاف من الفنزويليين الذين يتظاهرون من أجل حريتهم»، بعد إعلان رئيس البرلمان خوان غوايدو نفسه رئيسًا موقتًا لفنزويلا في مواجهة مادورو الذي يحظى بدعم الجيش.