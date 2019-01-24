أميركا تفرج عن مذيعة في قناة «برس تي في» الإيرانية بعد احتجازها 10 أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 يناير 2019, 11:52 صباحا
إيرانيات تحملن لافتات تدعو للإفراج عن الصحفية مرضية هاشمي في تجمع أمام السفارة السويسرية في طهران. (أ ف ب)

ذكرت قناة «برس تي في» الإيرانية الرسمية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة أطلقت مذيعة بالقناة أميركية المولد، وذلك بعد عشرة أيام من احتجازها بصفتها شاهدة أساسية في تحقيق اتحادي لم يكشف عنه.

وقالت القناة الإخبارية الناطقة بالإنجليزية نقلاً عن بيان أصدرته أسرتها بعد قليل من إخلاء سبيلها الأربعاء، إنه «أُخلي سبيل مرضية هاشمي دون توجيه اتهام إليها وهي مع أسرتها في واشنطن العاصمة»، وفق وكالة «رويترز».

وأضافت: «ما زال لديهم شكاوى قوية ويريدون ضمانات بألا يتكرر هذا مع أي مسلم أو مع أي شخص آخر».

وأوضحت القناة أن مرضية ستظل في واشنطن من أجل احتجاج مزمع غدًا الجمعة، وأنها حثت محتجين في مدن بمختلف أنحاء العالم على الالتزام بخططهم بشأن الاحتجاج.

كانت قناة «برس تي في» قالت إن مكتب التحقيقات الاتحادي اعتقل مرضية (59 عامًا) في مطار سانت لويس لامبرت الدولي ثم نُقلت إلى مركز احتجاز في واشنطن العاصمة حيث بقيت محتجزة ليومين قبل أن تتمكن من الاتصال بأسرتها.

ويسمح القانون الاتحادي الأميركي للحكومة باعتقال واحتجاز شاهد إذا أثبتت أن شهادته أساسية في دعوى جنائية، وأنها لا تضمن حضوره بناء على أمر استدعاء.

كان اسم مرضية عندما ولدت في الولايات المتحدة ميلاني فرانكلين ثم غيرت اسمها بعد اعتناقها الإسلام، وحصلت على الجنسية الإيرانية بعد زواجها من إيراني. وقالت القناة إنها سافرت إلى الولايات المتحدة لزيارة أسرتها.

واعتقلت إيران مواطنين مزدوجي الجنسية من النمسا وبريطانيا وكندا وفرنسا والولايات المتحدة خلال الأعوام القليلة الماضية، بتهم تشمل التجسس والتعاون مع حكومات معادية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - الكهرباء وحروب الميليشيات في طرابلس!
كاريكاتير
قيادات مصراتة يطالبون بكشف معرقلي الترتيبات الأمنية والاقتصادية ويرفضون «عسكرة ...
ليبيا
أيمن الأعتر يغني «لا أراك» باللهجة الخليجية
ثقافة وفن
السوق الموازية: ارتفاع جماعي للعملات أمام الدينار الليبي
ليبيا
تقرير: آخر مستجدات ونتائج الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم
رياضة محلية
محافظ «المركزي» يبحث عودة عمل السفارة الفرنسية
ليبيا
ميلانيزي: أمن إيطاليا يرتبط بإعادة الاستقرار إلى ليبيا
ليبيا
عمدة باليرمو: إيطاليا زودت ليبيا بأموال تمنح لتجار البشر
ليبيا
كاركاتير حليم - مجلس النواب .. استفتاء على الدستور أم انتخابات رئاسية
كاريكاتير
المبعوث الأممي: مستعجل على الانتخابات أكثر من الليبيين
ليبيا
غسان سلامة يوضح تصريحاته الأخيرة بشأن الجنوب
ليبيا
جريدة تشادية: الموساد زود ديبي بمعلومات بشأن متطرفين في ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شيء في السيارة لم يتغير منذ 100 عام.. تعرف عليه