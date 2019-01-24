إردوغان يعلن دعمه مادورو في مواجه زعيم المعارضة في فنزويلا

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. (أرشيفية. رويترز)

قال ناطق باسم الرئاسة التركية، اليوم الخميس، إن الرئيس رجب طيب إردوغان اتصل بنظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو معبرًا عن دعمه بعد أن أعلن زعيم المعارضة في فنزويلا نفسه رئيسًا موقتًا للبلاد.

وكتب الناطق الرئاسي إبراهيم كالين على «تويتر»: «اتصل رئيسنا وعبر عن مساندة تركيا الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وقال: أخي مادورو! انهض، نحن بجانبك»، بحسب وكالة «رويترز».

وأعلن زعيم المعارضة في فنزويلا خوان جوايدو نفسه رئيسًا موقتًا للبلاد الأربعاء وحصل على دعم واشنطن وكثير من دول أميركا اللاتينية مما دفع مادورو الذي يرأس البلاد منذ العام 2013، إلى قطع العلاقات مع الولايات المتحدة.

وأمهل مادورو الدبلوماسيين الأميركيين في البلد 72 ساعة للمغادرة.