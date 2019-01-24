استقالة كارلوس غصن من منصبه في رينو

قال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي، برونو لومير، إن رئيس مجلس إدارة مجموعة رينو الفرنسية كارلوس غصن الموقوف في اليابان منذ أكثر من شهرين، استقال من منصبه.
وقال لومير إن السلطات الداخلية لرينو أبلغت بهذه الاستقالة الأربعاء.
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