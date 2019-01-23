«ناطق حكومي»: المكسيك تؤيد مادورو رئيسًا لفنزويلا

المعارض خوان غوايدو

قال الناطق باسم الحكومة المكسيكية إن المكسيك تؤيد نيكولا مادورو رئيسًا لفنزويلا بعد إعلان رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض خوان غوايدو نفسه رئيسًا بالوكالة.

وقال الناطق باسم الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور: «نعترف بالسلطات المنتخبة وفقًا للدستور الفنزويلي»، وفق «فرانس برس».

واتخذت المكسيك، أكبر دولة ناطقة بالإسبانية في العالم، موقفًا بعدم التدخل في فنزويلا تحت قيادة أوبرادور اليساري الذي تولى منصبه في ديسمبر 2018، معلنًا أن سياسته الخارجية تقوم على «مبدأ عدم التدخل» في شؤون الدول الأخرى.

