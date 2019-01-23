روسيا تعرض نظامها الصاروخي المثير للجدل مؤكدة التزام «الشفافية»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يناير 2019, 06:52 مساء

أكد الجيش الروسي الأربعاء أنه يلتزم «الشفافية» أثناء عرضه النظام الصاروخي الذي ترى واشنطن أنه لا يحترم معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى، وذلك في خطوة غير مسبوقة من جانب موسكو التي لطالما نفت انتهاك المعاهدة.

وأمام مجموعة من الصحفيين في «المنتزه الوطني» الواقع على بعد حوالى خمسين كلم من العاصمة، وصف مسؤولون كبار في الجيش الروسي بالتفاصيل نظام صواريخ 9إم729، مشددين على واقع أن مداه الأقصى يبلغ «480 كلم» وبالتالي أنه يحترم معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى التي تحظر استخدام صواريخ يراوح مداها بين 500 و5500 كلم، بحسب «فرانس برس»

وقال الجنرال ميخائيل ماتفيفسكي «تم تأكيد مدى الصاروخ أثناء تمارين استراتيجية» أجريت في العام 2017، مضيفاً أن هذا العرض هو الدليل على «الشفافية الطوعية» التي تبديها روسيا.

وأمام عدسات الكاميرات، كُشف عن الصاروخ المذكور في مستودع في «باتريوت بارك» وهو منتزه مخصص للتاريخ وعتاد الجيش الروسي. ووقع معاهدة الصواريخ النووية المتوسطة المدى الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة في العام 1987 ونصّت على منع استخدام الصواريخ التي يراوح مداها بين 500 و5500 كلم. وقد وضعت حدًا لأزمة في الثمانينات نشأت جراء نشر صواريخ «إس إس-20» السوفياتية ذات الرؤوس النووية والقادرة على استهداف العواصم الغربية.

وفي أكتوبر، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب نيّته الانسحاب من هذه المعاهدة بحجة أن موسكو لا تحترمها. والنزاع الراهن سببه صاروخ «9إم729» البري الروسي القادر على حمل رأس نووي والذي تؤكد الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي أن مداه يتجاوز 500 كلم.

ونددت روسيا بما اعتبرته اتهامات «لا أساس لها» متهمة واشنطن بدورها بانتهاك هذه المعاهدة لكن هذه المرة الأولى التي تعطي فيها موسكو معلومات بشكل علني عن صواريخ تنتقدها واشنطن. وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف الذي حضر العرض أن معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى يجب أن "يُحافظ" عليها وعلى الولايات المتحدة أن "تأخذ هذا القرار".

وقالت روسيا إن 21 مسؤولًا عسكريًا أجنبياً حضروا العرض، لكن أيًا منهم لا يمثل دولًا أعضاء في الحلف الأطلسي. وقال لي تشاوفينغ الملحق العسكري الصيني إنه يقدر ما عرضته روسيا. وأضاف «أؤمن بالمزايا الملموسة. وحتى الآن لم نر أي شيء من هذا القبيل مصدره الولايات المتحدة»، مؤكدًا أنه لا يملك «أي دليل» على انتهاك للمعاهدة النووية من جانب موسكو.

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