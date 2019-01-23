أمير قطر يلتقي الرئيس السوداني عمر البشير في الدوحة

التقى الرئيس السوداني عمر البشير الأربعاء أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بحسب وكالة الأنباء القطرية، في أول رحلة يقوم بها الرئيس السوداني إلى الخارج منذ اندلاع الاحتجاجات ضد نظامه.

وقالت الوكالة إنه «تم بحث مختلف التطورات والتحديات التي تواجهها الجمهورية ومستجدات عملية السلام في دارفور بالإضافة إلى سبل دعم وتنمية العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين»، وفق «فرانس برس».

ويقيم السودان وقطر علاقات جيّدة وهما حليفان منذ زمن بعيد، ويقدّر عدد الرعايا السودانيين المقيمين في الإمارة الخليجية بنحو 60 ألفًا.

وكانت الدوحة قادت وساطة بين الخرطوم والمتمرّدين في النزاع الذي اندلع عام 2003 في إقليم دارفور. وتطال نظام البشير اتّهامات بانتهاك حقوق الإنسان، وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحقّ الرئيس السوداني عامي 2009 و2010 لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.

وهذه أول زيارة خارجية للبشير منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز. وتصاعدت حدّتها مذّاك، لتتحوّل إلى تظاهرات واسعة ضدّ حكم البشير المستمرّ منذ ثلاثة عقود. وخلّفت موجة الاحتجاجات في السودان 26 قتيلًا بينهم اثنان من عناصر الأمن، بحسب حصيلة رسمية، إلا أن منظمات دولية منها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية تقول إن الحصيلة بلغت 40 قتيلًا بينهم أطفال وعناصر من الكادر الطبي.

ويعاني السودان من أزمة اقتصادية يغذيها نقص حاد في العملات الأجنبية وانكماش متصاعد أدى إلى مضاعفة أسعار الغذاء والدواء. ويرى محللون أن هذه الاحتجاجات تشكل أكبر تحد للرئيس البشير منذ وصوله إلى السلطة في 1989 في انقلاب دعمه الإسلاميون.

وكان البشير وصف المتظاهرين بأنهم «عملاء» و«خونة» محمّلًا إياهم مسؤولية أعمال العنف.