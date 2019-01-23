تحديد موعد أول انتخابات تشريعية في تايلاند منذ انقلاب العام 2014

متظاهر تايلاندي يحمل لافتة تدعو إلى تنظيم انتخابات، 19 يناير 2019 (فرانس برس)

أعلن رئيس اللجنة الانتخابية في تايلاند، إيتيبورن بونبرإكونك، أن الانتخابات التشريعية ستجري في البلاد في 24 مارس، وهي الأولى منذ انقلاب مايو 2014 الذي أوصل مجموعة عسكرية إلى السلطة.

وذكر بونبراكونك، حسب «فرانس برس»، أن اللجنة «اجتمعت بعد ظهر الأربعاء وحددت 24 مارس موعدًا للانتخابات».

وتم تأجيل الانتخابات مرارًا من جانب العسكريين الذين يتولون الحكم. لكن الملك ماها فاجيرالونغكورن أعطى موافقته، اليوم الأربعاء، ما دفع اللجنة الانتخابية إلى الالتئام بعد ظهر اليوم نفسه.

واقترحت الحكومة العسكرية عدم تحديد موعد قريب من مراسم تتويج الملك المقررة بين الرابع والسادس من مايو، وخصوصًا أنه حدث تاريخي استثنائي.

وأضافت أن «الحكومة تطلب من جميع التايلانديين أن يساعدوها في الحفاظ على النظام والوحدة خلال الانتخابات، فيما يتزايد نفاد الصبر في البلاد».

طموحات العسكريين

ويعتقد عدد كبير من المراقبين، أن فرص برايوت شان-أو-شا، الذي ما زال غامضًا حول طموحاته السياسية بعد الانتخابات، جيدة للبقاء في السلطة.

وكان الجيش مهّـد الأرضية السياسية لهذه الانتخابات عبر إقرار دستور أثار جدلًا كبيرًا في 2016 مع مجلس للشيوخ عين العسكريون جميع أعضائه وله كلمته في تعيين رئيس الحكومة.

كذلك، استغل رئيس الوزراء برايوت شان-أو-شا هذه الفترة الزمنية للتأكد من ولاء العديد من الأحزاب الحديثة العهد. وبدأ حملة منذ أشهر في المناطق الريفية في البلاد بهدف اجتذاب الناخبين.

وتبدو المعارضة ضعيفة في مواجهته، بعد الإطاحة في 2006 و2014 باثنين من قادتها البارزين، تاكسين شيناواترا وشقيقته يينغولك، اللذين لا يزالان في المنفى.

إلا أن حزب فو تايي المعارض أعلن، اليوم الأربعاء، استعداده للانتخابات، معتبرًا أنه في عودة حكومة منتخبة انتصارًا للشعب.

وفي الأشهر الأخيرة، تأسس حزب «سيام الديمقراطي»، الذي ينادي بوحدة تايلاند، وعشرات من الحركات السياسية.

ومن بين شخصيات الجيل الجديد للمعارضين، أطلق المليونير الشاب ثاناثورن خوانغرونغروانكت حزب «المستقبل إلى الأمام»، لكن وجهت إليه تهمة بث معلومات مغلوطة على شبكات التواصل الاجتماعي حول ترهيب السلطة العسكرية منافسيها، وحكم عليه في سبتمبر.

عدم استقرار

وفي مستهل القرن الحالي، شهدت تايلاند عدم استقرار سياسي استمر أكثر من عقد، كانت خلاله مسرحًا لتوترات قوية بين «القمصان الحمراء» (إصلاحيون، أنصار شيناواترا) و «القمصان الصفر» (المحافظون المتطرفون)، ما أدى إلى انقلابين عسكريين.

وقال سومجاي فاغافاسفيفات، الأستاذ في جامعة تاماسات: «منذ انقلاب (2014)، تراجع الاستقطاب، لكنه ما زال ظاهرًا».

وذكرت الباحثة في معهد الدراسات العليا للدفاع الوطني، صوفي يبواسو دو روشيه، أن «هذه الانتخابات قد تكون مثار سخرية سياسية لأن الحملة الانتخابية ستكون قصيرة جدًا ولن يتاح للأحزاب الوقت لكشف برامج حقيقية».

ومع نمو متوقع في 2019 أقل من 4٪ و3.8٪ وفقًا لتوقعات البنك الدولي، تعد تايلاند الأسوأ أداء بين أعضاء رابطة دول جنوب شرق آسيا.

ويقول عدد كبير من المراقبين إن الوضع الاقتصادي لم يتحسن إبان حكم العسكريين، وكذلك مكافحة الفساد.

وعلى صعيد حقوق الإنسان، لا تعد النتيجة أفضل. فمنذ 2014، أوقف ناشطون وصحفيون ومسؤولون سياسيون أو أعضاء في منظمات غير حكومية، ولوحقوا أمام القضاء لأنهم عبروا عن آرائهم في المجموعة العسكرية الحاكمة.