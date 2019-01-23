هونغ كونغ تسعى لتجريم ازدراء النشيد الوطني للصين وسط مخاوف حقوقية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يناير 2019, 01:08 مساء
علما الصين (إلى اليمين) وعلم هونج كونج في هونغ كونغ. (أرشيفية. رويترز)

قدمت حكومة هونغ كونغ إلى البرلمان مشروع قانون مثير للجدل يقضي بالسجن لفترات تصل إلى ثلاث سنوات عقابًا على ازدراء النشيد الوطني الصيني، في خطوة يقول منتقدون إنها تثير مخاوف جديدة بشأن حرية التعبير في المدينة.

وتسعى السلطات الصينية جاهدة لتعميق النزعة الوطنية في المستعمرة البريطانية السابقة في وقت يشهد توترًا بين نشطاء مؤيدين للديمقراطية وقوى موالية لبكين، مع مناداة البعض في هونغ كونغ بالاستقلال عن الصين، بحسب وكالة «رويترز».

وإلى جانب أحكام السجن، قد يفرض الإجراء غرامة حدها الأقصى 50 ألف دولار هونغ كونغ (6370 دولارًا) على من يزدرون علانية وعمدًا النشيد الذي يُطلق عليه اسم «مسيرة المتطوعين».

ويشمل الإجراء أيضًا التلاميذ، بمن ينتظم منهم في مدارس دولية، الذين سيتعين عليهم قانونًا تعلم النشيد.

وتبادلت مجموعات محدودة من مؤيدي الديمقراطية والموالين لبكين الانتقادات عبر مكبرات للصوت خارج المجلس التشريعي.

وعادت هونغ كونغ، المركز المالي العالمي، إلى حكم الصين عام 1997 وفق ترتيب «بلد واحد ونظامان» الذي يمنح المدينة قدرًا كبيرًا من الحكم الذاتي بما في ذلك حرية التعبير.

ومن المتوقع إقرار القانون الخاص بالنشيد بسهولة عند طرحه للتصويت، والمرجح أن يكون قبل الصيف، إذ لا تسيطر المعارضة على مقاعد كافية لعرقلة التصديق على التشريعات.

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