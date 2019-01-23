أفغانستان تعلن مقتل قيادي في طالبان دبر هجومًا مميتًا على قاعدة عسكرية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يناير 2019, 12:55 مساء
فرد من الجيش الوطني الأفغاني يقف عند نقطة تفتيش في ضواحي كابول. (رويترز)

قال مسؤولون أفغان، اليوم الأربعاء، إن المديرية الوطنية للأمن، وهي جهاز المخابرات الرئيسي في أفغانستان، قتلت قياديًا في حركة طالبان كان العقل المدبِّر لهجوم مميت على قوات أفغانية في قاعدة عسكرية في إقليم ميدان وردك بوسط البلاد هذا الأسبوع.

وقالت مديرية الأمن، في بيان بحسب وكالة «رويترز»، إن القيادي، الذي اكتفت بالإشارة إليه باسم نعمان، قتل في غارة جوية مساء الثلاثاء.

وأضافت: «جرى استهداف نعمان مع سبعة آخرين بعد أن تعرفت قوات من المديرية عليهم خلال مهمة... ستلاحق المديرية الجماعة الإرهابية وستقتل كل أفرادها».

وكانت المديرية قالت، الثلاثاء، إن 36 شخصًا قتلوا وأصيب 58 آخرون في الهجوم الذي شنته طالبان الإثنين، لكن هذه الأعداد كانت أقل مما أعلنته مصادر حكومية وأمنية أخرى.

وكان مصدر كبير بوزارة الدفاع قد صرح لرويترز يوم الاثنين بأن 126 من قوات الأمن الأفغانية لقوا حتفهم. وقال مسؤولان أمنيان كبيران في العاصمة كابول يوم الثلاثاء إن 72 شخصًا على الأقل تدربهم المديرية الوطنية للأمن قتلوا وأصيب 38 آخرون بإصابات خطيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

المصري رامي مالك ينافس كريستيان بايل في ترشيحات الأوسكار
ثقافة وفن
اتحاد الكرة: إكمال مباراة الأهلي طرابلس والمحلة بهذه الشروط
رياضة محلية
كاركاتير حليم - مجلس النواب .. استفتاء على الدستور أم انتخابات رئاسية
كاريكاتير
المبعوث الأممي: مستعجل على الانتخابات أكثر من الليبيين
ليبيا
غسان سلامة يوضح تصريحاته الأخيرة بشأن الجنوب
ليبيا
جريدة تشادية: الموساد زود ديبي بمعلومات بشأن متطرفين في ليبيا
ليبيا
الجيش يعلن مقتل عنصرين «إرهابيين» في درنة
ليبيا
كاركاتير خيري - لا للميليشيات في طرابلس!
كاريكاتير
أهمها انتخاب الرئيس.. «النواب» يناقش عددًا من مشاريع القوانين
ليبيا
المبعوث الأممي يشيد بجهود مشايخ ورفلة لوقف اشتباكات جنوب العاصمة
ليبيا
إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة فرنسا لأنها تساهم في «إفقار أفريقيا»
دولى
ليبيا تحسم موعد مباراة جنوب أفريقيا المصيرية
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

احم أسنانك في خطوات بسيطة