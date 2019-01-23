أفغانستان تعلن مقتل قيادي في طالبان دبر هجومًا مميتًا على قاعدة عسكرية

فرد من الجيش الوطني الأفغاني يقف عند نقطة تفتيش في ضواحي كابول. (رويترز)

قال مسؤولون أفغان، اليوم الأربعاء، إن المديرية الوطنية للأمن، وهي جهاز المخابرات الرئيسي في أفغانستان، قتلت قياديًا في حركة طالبان كان العقل المدبِّر لهجوم مميت على قوات أفغانية في قاعدة عسكرية في إقليم ميدان وردك بوسط البلاد هذا الأسبوع.

وقالت مديرية الأمن، في بيان بحسب وكالة «رويترز»، إن القيادي، الذي اكتفت بالإشارة إليه باسم نعمان، قتل في غارة جوية مساء الثلاثاء.

وأضافت: «جرى استهداف نعمان مع سبعة آخرين بعد أن تعرفت قوات من المديرية عليهم خلال مهمة... ستلاحق المديرية الجماعة الإرهابية وستقتل كل أفرادها».

وكانت المديرية قالت، الثلاثاء، إن 36 شخصًا قتلوا وأصيب 58 آخرون في الهجوم الذي شنته طالبان الإثنين، لكن هذه الأعداد كانت أقل مما أعلنته مصادر حكومية وأمنية أخرى.

وكان مصدر كبير بوزارة الدفاع قد صرح لرويترز يوم الاثنين بأن 126 من قوات الأمن الأفغانية لقوا حتفهم. وقال مسؤولان أمنيان كبيران في العاصمة كابول يوم الثلاثاء إن 72 شخصًا على الأقل تدربهم المديرية الوطنية للأمن قتلوا وأصيب 38 آخرون بإصابات خطيرة.