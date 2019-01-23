أستراليا تحقق في اختفاء مواطن يحمل الجنسية المزودجة بالصين

وزير الخارجية الصيني وانغ يي، ونظيرته الأسترالية ماريز بيان

تحقق أستراليا في تقارير عن اختفاء كاتب صيني منشق يحمل الجنسية الأسترالية، وقد يكون موقوفًا في بلده الأصلي.

واختفى يانغ هنغجون، وهو كاتب روايات ودبلوماسي صيني سابق وناشط مدافع عن الديمقراطية، بعد وقت قصير على عودته إلى مدينة غوانغتشو جنوب الصين الأسبوع الماضي، وفق «فرانس برس».

وردًا على سؤال بشأن قضية يانغ، قالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة، اليوم الأربعاء، إنها تسعى للحصول على معلومات بشأن مواطن أسترالي ذكرت تقارير أنه فُقِد في الصين.

وقال ناطق باسم الوزارة لـ«فرانس برس»: «التزامًا منا احترام الخصوصية لن ندلي بالمزيد من التعليق».

ويُعتقد بأن السلطات الأسترالية على تواصل مع أصدقاء يانغ وأسرته، وكذلك مع السلطات الصينية.

وذكرت جريدة «سيدني مورنينغ هيرالد» أن يانغ كان عاد إلى الصين مع زوجته وابنه في 18 يناير لكنه لم يتوجه على متن رحلة داخلية مقررة إلى شنغهاي.

وأثار اختفاؤه مخاوف من احتمال أن يكون آخر ضحايا إجراءات للسلطات الأمنية الصينية.

وكانت أستراليا عبرت مؤخرًا عن القلق إزاء توقيف الصين كنديين اثنين ردًا على توقيف كندا مسؤولة تنفيذية كبيرة في هواوي.

وقال صديقه الصحفي جون غارنوت إن «يانغ شخص رائع وجريء وملتزم بالدفاع عن الديمقراطية»، وحذر من أن قضيته «سيكون لها تداعيات في أنحاء العالم ما لم تتحرك السلطات بسرعة».

وعمل يانغ لدى وزارة الشؤون الخارجية في مقاطعة هينان، ثم غادر إلى هونغ كونغ في 1992 ومن ثم إلى الولايات المتحدة في 1997 حيث عمل لدى مركز «أتلانتيك كاونسيل» للأبحاث.

ثم حصل على الجنسية الأسترالية، علمًا بأن بكين لا تعترف بالجنسية المزدوجة وكتب سلسلة روايات جاسوسية ومدونة رائجة باللغة الصينية.