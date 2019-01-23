للمرة الأولى.. تعيين صيني مبعوثًا خاصًا للأمم المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يناير 2019, 11:04 صباحا
الدبلوماسي الصيني هوانغ تشيا. (أ ف ب)

عين الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سفيرًا صينيًا هو هوانغ تشيا مبعوثًا خاصًا جديدًا إلى منطقة البحيرات العظمى في شرق أفريقيا، للمرة الأولى بالنسبة للصين ما يدل على تنامي دورها في المنظمة الدولية.

وقال مصدر دبلوماسي صيني، في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، إنه «أول مبعوث خاص صيني»، لأن الأمم المتحدة تقول إن ليس لديها علم بسابقة مماثلة منذ نحو 20 عامًا.

والصين الضالعة كثيرًا دبلوماسيًا واقتصاديًا في أفريقيا، أصبحت في الآونة الأخيرة ثاني مساهم مالي في الأمم المتحدة بعد الولايات المتحدة، وهي المكانة التي كانت تحتلها اليابان. وبلغت حصة الصين حاليًا 12% من موازنة عمل الأمم المتحدة و15% من موازنة عمليات حفظ السلام.

والصين العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي تملك حق النقض وهي مساهم كبير أيضًا في إرسال قوات ضمن مهام حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة حيث ينتشر أكثر من 2500 جندي صيني ضمن بعثات في مالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ولبنان.

ومنطقة البحيرات العظمى التي تحاول الأمم المتحدة إرساء الاستقرار فيها منذ عدة سنوات تضم دولاً مثل بوروندي وأوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.

وسيخلف المبعوث الصيني الجديد لتلك المنطقة الجزائري سعيد جينيت الذي أنهى مهمة استمرت أربع سنوات. ويقع مكتب المبعوث الخاص لمنطقة البحيرات العظمى في نيروبي.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان، إن الدبلوماسي الصيني لديه أكثر من 30 سنة خبرة دبلوماسية في العالم وخصوصًا في أفريقيا حيث تولى عدة مهام رفيعة المستوى.

وعمل الدبلوماسي في السابق سفيرًا للصين في النيجر (2009-2012) والسنغال (2012-2015) وجمهورية الكونغو الديمقراطية (2015- 2018)، كما عمل في سفارتي الصين في الغابون وفرنسا.

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