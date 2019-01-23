اتهام 4 بالتخطيط لمهاجمة بلدة مسلمة صغيرة بولاية نيويورك بالقنابل

بلدة إسلامبرغ المسلمة في الولايات المتحدة. (أسوشيتد برس)

قالت السلطات الأميركية إن الشرطة اعتقلت أربعة أشخاص بعدما خططوا لشن هجوم بالقنابل على بلدة مسلمة صغيرة في شمال ولاية نيويورك، مضيفة أن المحققين ضبطوا ثلاث قنابل محلية الصنع ونحو 20 بندقية.

وذكر قائد شرطة جريس في نيويورك، باتريك فيلان، خلال مؤتمر صحفي، أنه جرى كشف المؤامرة المزعومة بعدما أطلع طالب في مدرسة أوديسي أكاديمي في جريس زميلًا له على صورة لطالب آخر وقال له «إنه يبدو كمُطلق النار القادم في المدرسة، أليس كذلك؟».

وأُبلغ أمن المدرسة بهذا الكلام، حيث تحدثت الشرطة المحلية مع الطالب الذي كانت معه الصورة ومع الطالب الذي كان فيها.

وقادت التحقيقات الشرطة إلى عمليات بحث واعتقال أربعة أشخاص بينهم الطالب الذي كانت معه الصورة.

وخططت المجموعة لمهاجمة بلدة إسلامبرغ، وهي جيب صغير في جبال كاتسكيل على بعد نحو 240 كيلومترًا شمال غرب مدينة نيويورك. وتأسست البلدة قبل أكثر من ثلاثة عقود على يد مجموعة من المسلمين السود.

ويواجه برايان كولانري (20 عامًا) وأندرو كرايسل (18 عامًا) وفينسنت فيترومايل (19 عامًا) تهمًا تتعلق بالأسلحة وبالتآمر. ويواجه الطالب البالغ من العمر 16 عامًا نفس التهم لكن لم يتم الكشف عن اسمه نظرًا لصغر سنه.

وقال فيلان إنه جرى العثور على ثلاث عبوات ناسفة بدائية الصنع في منزل الطالب.

وكانت إسلامبرج هدفًا في الماضي. فقبل نحو عامين، عوقب رجل من تنيسي بالسجن حوالي 20 عامًا بعد إدانته بالتخطيط لمهاجمة البلدة.