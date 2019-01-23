طائرة دون طيار تعرقل الملاحة الجوية في مطار نيوآرك الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 يناير 2019, 10:27 صباحا
طائرة فوق مطار رونالد ريغن بولاية فرجينيا. (أرشيفية. أ ف ب)

قال مسؤولون أميركيون إن تحليق طائرة دون طيار، الثلاثاء، تسبب في توقف وجيز للملاحة الجوية في مطار نيوآرك، أحد أكبر ثلاثة مطارات في نيويورك.

وفي تصريح إلى وكالة «فرانس برس» قال مسؤول في الإدارة الفدرالية للطيران، إنه لم يجر رصد أي طائرات مسيرة أخرى والسماح للطائرات القادمة باستئناف الهبوط بعد توقف وجيز.

وأمرت إدارة الطيران بتوقف رحلات أخرى قادمة إلى نيوآرك، لحين اكتمال وصول الرحلات التي تمت إعادة جدولة مواعيدها إلى المطار.

وقال ناطق: «حوالي الساعة الخامسة بعد الظهر وردنا تقريران من رحلتين قادمتين إلى نيوآرك يفيدان برصد طائرة دون طيار على ارتفاع حوالي 1.070 متر فوق تيتربورو» وهو مطار آخر مجاور في نيوجيرزي.

وتسببت طائرات مسيرة دون طيار بتعطيل عدد متزايد من الرحلات في الأسابيع الماضية. وفي ديسمبر 2018 تعطلت حركة الملاحة في مطار غاتويك في لندن 36 ساعة بعد رصد واحدة من تلك الطائرات.

وأُغلق مطار هيثرو اللندني، أكثر المطارات الأوروبية ازدحامًا، لساعة في 8 يناير بسبب طائرة مسيرة.

وتحظر قوانين الولايات المتحدة تسيير الطائرات دون طيار، دون إذن خاص، على علو يتجاوز 122 مترًا وضمن نطاق 9 كلم من المطارات.

وطالبت السلطات التي تشرف على المطارات في نيويورك بإجراء تحقيق في الحادثة في نيوآرك.

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