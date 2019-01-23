بوتين وأردوغان يجريان محادثات في موسكو حول سورية

الرئيسان الروسي بوتين خلال لقائه نظيره التركي أردوغان. (فرانس برس)

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء في موسكو محادثات حول سورية، سوف تركّز وفق تركيا على إنشاء «منطقة أمنية»، كما تسميها أنقرة، في شمال سورية.

ويقف الزعيمان على طرفي نقيض من الأزمة السورية، فروسيا تقدم الدعم للحكومة السورية بينما تدعم تركيا المسلحين المعارضين الذين يحاربون نظام الرئيس بشار الأسد.

وبالرغم من هذا فقد عمل الزعيمان معا وبشكل وثيق على إيجاد حل سياسي للحرب المستمرة منذ سبعة أعوام، وقد وافقت روسيا وتركيا على تنسيق عمليات برية في سورية بعد إعلان الرئيس الأميركي الصادم الشهر الماضي سحب القوات الأميركية من هناك.

وقال أردوغان في خطاب الإثنين انه سيبحث مع بوتين اقتراح ترامب إنشاء «منطقة أمنية» تسيطر عليها تركيا في شمال سورية.

إلا أن الأكراد المتحالفين مع الولايات المتحدة والذين يسيطرون على الجزء الاكبر من شمال سورية يرفضون الفكرة خوفا من هجوم تركي محتمل ضد المناطق التي تقع تحت سيطرتهم.

ومن المرجح أن تعارض موسكو أيضا الفكرة، خاصة مع تصريح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأسبوع الماضي بأن على دمشق أن تسيطر على مناطق شمال البلاد.

وبعد نحو ثماني سنوات من الصراع الدامي في سورية، أدى الانسحاب الأميركي إلى تعزيز حملة الأسد المدعومة من روسيا لإعادة فرض السيطرة على البلاد.

فالقوات الكردية، التي تُركت مكشوفة بعد إعلان ترامب سحب الجنود الأميركيين، طلبت المساعدة من النظام السوري لمواجهة التهديد المتمثل بهجوم تركي.

وأشاد الكرملين بدخول القوات السورية إلى مدينة منبج الرئيسية في الشمال للمرة الأولى منذ ست سنوات.

وتخطط موسكو لتنظيم قمة ثلاثية مع تركيا وإيران بداية هذا العام كجزء من عملية أستانا للسلام التي أطلقتها الدول الثلاث عام 2017.

وقال يوري أوشاكوف مستشار بوتين للسياسة الخارجية في لقاء مع صحفيين الأسبوع الماضي «حتى الآن لم يتم تحديد موعد، لكن بعد التفاوض مع أردوغان سنبدأ التحضيرات للقمة الثلاثية».

وعقد آخر اجتماع بين بوتين وأردوغان والرئيس الايراني حسن روحاني في إيران في سبتمبر من العام الماضي، حيث سيطر على جدول الأعمال البحث في مصير إدلب.

وتدهورت العلاقات بين روسيا وتركيا إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات في نوفمبر 2015، عندما أسقطت القوات التركية طائرة حربية روسية فوق سورية.

لكن بعد اتفاق مصالحة عام 2016، عادت العلاقات بسرعة الى طبيعتها، وعاد التعاون بين بوتين واردوغان حول سوريا، كما أعلنت تركيا عن شراء أنظمة دفاع جوي روسية الصنع وعن بناء روسيا لأول محطة نووية تركية.