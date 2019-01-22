اعتقال لبناني مرتبط بـ«الموساد» تورط في محاولة اغتيال مسؤول في «حماس»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يناير 2019, 08:51 مساء

أعلن الجيش اللبناني، الثلاثاء، أنه أوقف شخصاً متورطًا في محاولة اغتيال مسؤول في حركة «حماس» في جنوب لبنان، مؤكدًا أن الموقوف اعترف بالعمل لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي.

وكان المسؤول في حركة «حماس» في لبنان، الفلسطيني محمد حمدان، أًصيب في 14 يناير 2018 بجروح جراء تفجير سيارته بعبوة ناسفة في مدينة صيدا جنوب لبنان، وفق «فرانس برس».

وقد اتهمت السلطات اللبنانية وحركة «حماس»، إسرائيل بالوقوف وراء محاولة الاغتيال. وبعد أيام من التفجير أعلنت السلطات اللبنانية أنها أوقفت شخصًا يشتبه بتورطه في التفجير. وكان وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، أعلن في بيان أن أجهزة الأمن تمكنت «من استعادة أحد الضالعين الأساسيين في الجريمة، الذي اعترف بأنه مكلف من قبل الاستخبارات الإسرائيلية».

وفي بيان، أصدره الثلاثاء، أعلن الجيش اللبناني توقيف مشتبه به ثانٍ، موضحًا أن الموقوف، ويدعى حسين أحمد بتو، اعترف بـ«تشغيله من قبل جهاز الموساد التابع للعدو الإسرائيلي منذ العام 2014»، من دون أن يحدد جنسيته. وتابع بيان الجيش اللبناني أن الموقوف «قام بعمليات الاستطلاع والرصد قبل تنفيذ عملية التفجير»، وأنه تلقى بعد تنفيذ العملية أمرًا من الموساد «بمغادرة لبنان، فأقام لمدة ثلاثة أشهر خارج البلاد وعاد بناءً على طلبهم».

وأشار البيان إلى «ضبط عدد كبير من الأجهزة الإلكترونية التي تسلّمها (الموقوف) من جهاز الموساد». وخاضت «حماس»، ومقرها غزة، ثلاث حروب مع إسرائيل في السنوات العشر الماضية، وللحركة فروع خارج الأراضي الفلسطينية في لبنان ودول أخرى.

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