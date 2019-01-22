مصر.. مقتل 64 «إرهابيًّا» واستشهاد 7 عسكريين في عمليات أمنية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يناير 2019, 05:02 مساء
صورة وزعها الجيش المصري تظهر الناطق باسمه العقيد تامر الرفاعي يقرأ بيانا عن عملية سيناء. (فرانس برس)

أعلنت السلطات المصرية، الثلاثاء، مقتل 64 «إرهابيًّا» في عمليات عسكرية ومداهمات للجيش والشرطة نُفِّذت في سيناء ودلتا النيل خلال الفترة الماضية، أسفرت أيضًا عن مقتل سبعة عسكريين.

وقال الجيش في بيان نشره الناطق العسكري على صفحته على موقع «فيسبوك»: «إن العمليات النوعية على مدار الفترة الماضية أسفرت عن القضاء على 44 فردًا تكفيريًّا»، بحسب «فرانس برس».

وتابع أن الجيش «عثر بحوزتهم (التكفيرين) على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة، وعبوات ناسفة معدة للتفجير وحزام ناسف بنطاق الجيشين الثاني والثالث» في سيناء. كذلك أضاف البيان أنه «في ضربة استباقية لقوات الشرطة المدنية، تم تنفيذ عملية نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطني، أسفرت عن القضاء على 15 فردًا تكفيريًّا شديدي الخطورة» في شمال سيناء أيضًا.

وفي المقابل، أكد الجيش «استشهاد ضابط و6 جنود أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية». وبعيدًا عن شبه جزيرة سيناء، أعلنت وزارة الداخلية، في بيان بعد ظهر الثلاثاء، «القضاء على خلية إرهابية إخوانية بمحافظة القليوبية (في دلتا النيل) ومصرع خمسة من عناصرها».

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