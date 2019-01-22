المفوضية الأوروبية تدعو روما وباريس إلى تجنب التلاسن

بروكسل - بوابة الوسط: علي أوحيدة | الثلاثاء 22 يناير 2019, 04:01 مساء

دعت المفوضية الأوروبية في بروكسل، اليوم الثلاثاء، كلاً من فرنسا وإيطاليا إلى تجنب التلاسن، والتصعيد الكلامي بينهما والركون إلى التهدئة.

وقال مارغريتاس شيناس، الناطق الرسمي باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي: «على الدولتين الحوار والتعاون بدل التعليقات وتبادل التهم».

وتشعر الأوساط الأوروبية في بروكسل بحرج كبير أمام تنامي الخلاف الفرنسي - الإيطالي، في إدارة شؤون المتوسط والوضع في الساحل الأفريقي، واستمرار المنافسة الشرسة بين الدولتين وتحديدًا في ليبيا.

واتهمت إيطاليا الفرنسيين بالسعي لإقصائها من إدارة الشؤون الليبية، منذ تنظيم مؤتمر باريس العام الماضي، وحرمانها من أي تواجد في منطقة الساحل.

وقال الناطق شيناس إنه لا تأثير للخلاف الفرنسي - الإيطالي على أداء الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى الإدارة الأوروبية لإشكالية الهجرة والتي ولّدت مناخًا مسمومًا بين دول الاتحاد، ويتوقع أن تمثل مادة جدل رئيسة في الحملة الانتخابية الأوروبية، التي تنطلق حاليًا لتجدد جميع هياكل مؤسسات الاتحاد في مايو المقبل.

اقرأ أيضًا: إيطاليا: فرنسا لا ترغب في تهدئة الأوضاع بليبيا

ويجري الخلاف الفرنسي - الإيطالي متجاوزًا الوضع الليبي، وقدم السياسيون الإيطاليون بشكل مفتوح دعمًا لحركة السترات الصفراء في فرنسا، والتي تطالب بشكل متكرر بإطاحة الرئيس ماكرون، واستدعت الخارجية الفرنسية السفير الإيطالي في باريس لهذا السبب.

ويقول الدبلوماسيون إن فرنسا تتحرك بدورها للضغط على الحكومة الإيطالية في إدارة موازنتها العامة، وتحاول تعبة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الحكومة الإيطالية التي يديرها تحالف بين حزب خمس نجوم ورابطة الشمال المناهضين للعمل الأوروبي.

ويدير مفوض فرنسي وهو بيار موسكوفيسي، الشؤون المالية الأوروبية في بروكسل.

ويحاول وزير الخارجية الإيطالي موافيرو ميلانزي حاليًا احتواء الموقف، ويرى المراقبون أن الصراع الفرنسي - الإيطالي في ليبيا أثر ولا يزال يؤثر على الوضع الليبي برمته، وأن باريس وروما تقيمان تحالفات وتتحركان بشكل متناقض في مجمل مناطق البلاد، مما يزيد من صعوبة بلورة توافق فعلي من جهة، ويحد من ظهور مبادرة أوروبية من جهة أخرى.

وتلتزم الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغيرني، وهي إيطالية الصمت المطبق أمام هذه المستجدات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش يعلن مقتل عنصرين «إرهابيين» في درنة
ليبيا
كاركاتير خيري - لا للميليشيات في طرابلس!
كاريكاتير
أهمها انتخاب الرئيس.. «النواب» يناقش عددًا من مشاريع القوانين
ليبيا
المبعوث الأممي يشيد بجهود مشايخ ورفلة لوقف اشتباكات جنوب العاصمة
ليبيا
إيطاليا تطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة فرنسا لأنها تساهم في «إفقار أفريقيا»
دولى
ليبيا تحسم موعد مباراة جنوب أفريقيا المصيرية
رياضة محلية
تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات ضد الليبية المتزوجة من أجنبي
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «نزاع وشيك» في الجنوب
ليبيا
«ذا تايمز»: غضب في بريطانيا لتأخر ليبيا في تسليم هاشم العبيدي
ليبيا
قوة حماية طرابلس توجه «نداءً أخيرًا»
ليبيا
أحمد لنقي: سلامة وضع يده على كثير من الجروح في جسد الأمة الليبية ولم يقدم حلولاً
ليبيا
المدرب الجديد لأهلي طرابلس يصل ويطلق أول التصريحات
رياضة محلية
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكشفون سر عدم إصابة البعض بنزلات البرد