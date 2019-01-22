المفوضية الأوروبية تدعو روما وباريس إلى تجنب التلاسن

دعت المفوضية الأوروبية في بروكسل، اليوم الثلاثاء، كلاً من فرنسا وإيطاليا إلى تجنب التلاسن، والتصعيد الكلامي بينهما والركون إلى التهدئة.

وقال مارغريتاس شيناس، الناطق الرسمي باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي: «على الدولتين الحوار والتعاون بدل التعليقات وتبادل التهم».

وتشعر الأوساط الأوروبية في بروكسل بحرج كبير أمام تنامي الخلاف الفرنسي - الإيطالي، في إدارة شؤون المتوسط والوضع في الساحل الأفريقي، واستمرار المنافسة الشرسة بين الدولتين وتحديدًا في ليبيا.

واتهمت إيطاليا الفرنسيين بالسعي لإقصائها من إدارة الشؤون الليبية، منذ تنظيم مؤتمر باريس العام الماضي، وحرمانها من أي تواجد في منطقة الساحل.

وقال الناطق شيناس إنه لا تأثير للخلاف الفرنسي - الإيطالي على أداء الاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى الإدارة الأوروبية لإشكالية الهجرة والتي ولّدت مناخًا مسمومًا بين دول الاتحاد، ويتوقع أن تمثل مادة جدل رئيسة في الحملة الانتخابية الأوروبية، التي تنطلق حاليًا لتجدد جميع هياكل مؤسسات الاتحاد في مايو المقبل.

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ويجري الخلاف الفرنسي - الإيطالي متجاوزًا الوضع الليبي، وقدم السياسيون الإيطاليون بشكل مفتوح دعمًا لحركة السترات الصفراء في فرنسا، والتي تطالب بشكل متكرر بإطاحة الرئيس ماكرون، واستدعت الخارجية الفرنسية السفير الإيطالي في باريس لهذا السبب.

ويقول الدبلوماسيون إن فرنسا تتحرك بدورها للضغط على الحكومة الإيطالية في إدارة موازنتها العامة، وتحاول تعبة الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على الحكومة الإيطالية التي يديرها تحالف بين حزب خمس نجوم ورابطة الشمال المناهضين للعمل الأوروبي.

ويدير مفوض فرنسي وهو بيار موسكوفيسي، الشؤون المالية الأوروبية في بروكسل.

ويحاول وزير الخارجية الإيطالي موافيرو ميلانزي حاليًا احتواء الموقف، ويرى المراقبون أن الصراع الفرنسي - الإيطالي في ليبيا أثر ولا يزال يؤثر على الوضع الليبي برمته، وأن باريس وروما تقيمان تحالفات وتتحركان بشكل متناقض في مجمل مناطق البلاد، مما يزيد من صعوبة بلورة توافق فعلي من جهة، ويحد من ظهور مبادرة أوروبية من جهة أخرى.

وتلتزم الممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية، فيديريكا موغيرني، وهي إيطالية الصمت المطبق أمام هذه المستجدات.