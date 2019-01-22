حزب العمال يقترح تصويتًا برلمانيًا على استفتاء «بريكست» ثانٍ

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يناير 2019, 02:35 مساء
مشاة يسيرون أمام يافطة كُتب عليها «صوت الشعب»

اقترح حزب العمال البريطاني، أبرز أحزاب المعارضة، أن يمنح النواب فرصةً بالتصويت حول إمكانية إجراء استفتاء ثانٍ، وذلك في إطار سلسلة حلول مقترحة لتجنّب الخروج من الاتحاد الأوروبي «دون اتفاق»، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».

وطرح العمال تعديلاً برلمانيًا، الإثنين، يطلب من الوزراء أن يسمحوا لمجلس العموم مناقشة السُبل الممكنة لتفادي بريكست دون اتفاق عند حلول موعد الخروج في مارس.

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وتتضمن المقترحات احتمال أن تعيد رئيسة الوزراء تيريزا ماي التفاوض على اتفاق الخروج، لإدخال بند اتحاد جمركي جديد بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، وبناء «علاقة قوية» مع السوق الموحدة الأوروبية.

وتتضمن التعديلات أيضًا اقتراح «إقرار تصويتٍ شعبي على الاتفاق أو المقترحات». ويدعم غالبية النواب هذا المقترح.

ورفض النواب بغالبية ساحقة الأسبوع الماضي الاتفاق الذي طرحته ماي، لكن رئيسة الوزراء لا تزال مقتنعة أنها قادرة على إنقاذه ووعدت بأن تعيد التفاوض مع بروكسل للحصول على مزيد من التنازلات من الجانب الأوروبي، في محاولة منها لإقناع المنتقدين.

وستقف ماي من جديد أمام مجلس العموم حيث سيكون لدى النواب فرصة لمناقشة مقاربتها لبريكست والتصويت على تعديلات تقدّم سبلاً جديدة للمضي قدمًا.

والتعديل الذي يريده العمال يملك فرصة ضئيلة بالنجاح، فهو بحاجة إلى دعم نواب حزب المحافظين الذي تنتمي إليه ماي، والذين لا يتوقع منهم دعم خطّة اقترحها زعيم حزب العمال جيريمي كوربن.

ورحّب الداعمون وضع حدّ لبريكست بشكل نهائي بفكرة تداول مقترح القيام باستفتاء ثانٍ.

ورأى النائب العمالي ديفيد لامي أنها «خطوة هائلة إلى الأمام أن يعترف حزبي من خلال تعديل برلماني وللمرة الأولى بأن الطريق الوحيد للمضي قدمًا هو تصويت شعبي آخر».

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ويوجد مقترحات أخرى تحظى بدعم النواب المحافظين المؤيدين أوروبا، ومن ضمنها تلك التي تسعى لتفادي الخيار الصعب بالخروج «دون اتفاق» عبر اقتراح تأجيل موعد الخروج.

ولن تطرح كلّ تلك المقترحات للتصويت. والقرار يعود إلى رئيس مجلس العموم، جون بركو، فهو من سيقوم باختيار المقترحات التي ستطرح أمام البرلمان الأسبوع المقبل.

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