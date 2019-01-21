عضوة مجلس الشيوخ كمالا هاريس تعلن ترشحها للرئاسة الأميركية

عضو مجلس الشيوخ كمالا هاريس في واشنطن. (فرانس برس)

أعلنت عضوة مجلس الشيوخ الأميركي كمالا هاريس، الإثنين، ترشحها للانتخابات الرئاسية لتنضم إلى عدد كبير من الديمقراطيين الذين أكدوا رغبتهم في خوض السباق لمنافسة الرئيس دونالد ترامب.

وقالت السيناتور عن ولاية كاليفورنيا في فيديو نشرته على «تويتر»: «إن مستقبل بلادنا يعتمد عليكم وعلى ملايين آخرين يحملون أصواتنا للنضال من أجل قيمنا الأميركية. لهذا السبب أترشح لمنصب رئيس الولايات المتحدة»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت هاريس ترشحها يوم عيد مارتن لوثر كينغ جونيور، ولا تطمح لتصبح أول امرأة تتبوأ منصب رئيس الولايات المتحدة فحسب، بل أيضًا لتكون أول امرأة من ذوي البشرة السوداء في هذا المنصب الرفيع.

وتنضم بذلك إلى عضوة مجلس الشيوخ إليزابيث وارن عن ماساشوستس وعضوة الكونغرس تولسي غابارد، وعضوة مجلس الشيوخ عن نيويورك كيرستن غيليبراند ووزيرة الإسكان السابقة جوليان كاسترو، وآخريات، في التنافس للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في 2020.

وبعد ولايتين لها مدعية لسان فرانسيسكو (2004 - 2011) اُنتُخبت مرتين مدعية عامة لكاليفورنيا (2011 - 2017) لتصبح أول امرأة وأول رئيسة سوداء لجهاز تطبيق القانون في تلك الولاية المكتظة. ثم في يناير 2017، أدت القسم كعضوة في مجلس الشيوخ عن كاليفورنيا، لتكون أول امرأة من أصول جنوب آسيوية (والدتها من الهنود التاميل)، وثاني سيناتور سوداء في التاريخ الأميركي بعد كارول موزلي براون.

ويعكس أسلوبها الحازم وتركيزها في جلسات المساءلة في مجلس الشيوخ، ماضيها كمدعية. وكثيرًا ما تفاخر بأنها كمدعية حاربت مصارف كبيرة خلال الأزمة المالية العام 2008 دفاعًا عن العائلات.

وتظهر نفسها مدافعة عن العائلات من الطبقة الوسطى وترفض قسوة الشرطة وقتل أشخاص سود غير مسلحين. وتتحدر هاريس من أسرة مهاجرين، والدها من جامايكا، ونشأت في الستينات في مدينة أوكلاند التقدمية بولاية كاليفورنيا فخورة بنضال والديها في سبيل الحقوق المدنية.

لكن بعد انفصال أبويها عندما كانت بحدود الخامسة، تولت والدتها تربيتها مع شقيقتها الصغرى مايا التي أصبحت في ما بعد محامية ومستشارة لهيلاري كلينتون خلال الحملة الرئاسية العام 2016. وقبل نحو 22 شهرًا من انتخابات 2020، بدأت تتشكل معالم معركة البيت الأبيض، فيما يسعى الأميركيون لتقييم مرشح الحزب المعارض الذي سينافس ترامب.

