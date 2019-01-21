الكرملين: استحالة توقيع معاهدة سلام مع اليابان «في دقيقة واحدة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 05:08 مساء
واحدة من جزر الكوريل الأربع المتنازع عليها بين اليابان وروسيا. (فرانس برس)

اعتبر الكرملين، الإثنين، أنه «يستحيل» توقيع معاهدة سلام بين روسيا واليابان «في دقيقة واحدة»، وذلك عشية مفاوضات في موسكو بين الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء شينزو آبي، في شأن جزر الكوريل المتنازع عليها.

وصرح الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، للصحفيين بأن «الرئيس الروسي قال منذ البداية إن التوصل إلى معاهدة سلام مع اليابان هي عملية ستستغرق وقتًا طويلاً»، وفق «فرانس برس».

وأضاف: «نعتزم أن نبذل ما في وسعنا لتقصير هذا الوقت إلى أقصى حد. ولكن ينبغي الإدراك أنه يستحيل بكل بساطة حل هذه القضية في دقيقة واحدة». ويستقبل بوتين، الثلاثاء، رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في الكرملين؛ لإجراء مفاوضات حول قضية الجزر المتنازع عليها في أرخبيل الكوريل، التي تحول منذ أكثر من سبعين عامًا دون توقيع معاهدة سلام بين البلدين.

وكان الاتحاد السوفياتي السابق ضم هذه الجزر البركانية الأربع إثر الحرب العالمية الثانية، ولا تزال طوكيو تطالب بها. وتظاهر مئات الروس الأحد ضد احتمال التنازل لليابان عن جزر الكوريل. وتحدث آبي في كلمة لمناسبة العام الجديد عن ضرورة مساعدة السكان الروس في جزر الكوريل الجنوبية «على تفهم وقبول واقع أن السيادة على أراضيهم ستتغير».

وتشدد روسيا من جهتها على أن على اليابان أن تقبل أولاً بنتائج الحرب العالمية الثانية بما فيها سيادة روسيا على هذه الجزر.

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