روسيا تتخذ إجراءات إدارية ضد «فيسبوك» و«تويتر»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 02:28 مساء
شعار موقع فيسبوك على هاتف نقال في فرنسا. (أ ف ب)

أعلنت الهيئة الروسية لتنظيم وسائل الإعلام، اليوم الإثنين، اتخاذ إجراءات إدارية ضد شبكتي التواصل الاجتماعي الأميركيتين «فيسبوك» و«تويتر» اللتين اتهمتهما بعدم الامتثال للقانون الروسي.

وقال رئيس الهيئة، ألكسندر جاروف، في تصريحات صحفية إن «روسكومنادزور تطلق اليوم إجراءات إدارية ضد مجموعتي تويتر وفيسبوك»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف أن الهيئة طلبت من المجموعتين الامتثال للقانون الروسي الذي يفرض تخزين بيانات المستخدمين الروس على الأراضي الروسية.

وتابع جاروف أن «الشركات التي تدير شبكتي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر قدمت ردودًا رسمية على طلباتنا تؤكد حفظ البيانات الشخصية للمستخدمين الروس في روسيا»، موضحًا أن «هذه الردود لا تتضمن تفاصيل عن تنفيذ القانون فعليًا في الوقت الحالي أو في المستقبل».

من جهته، قال الناطق باسم الهيئة نفسها، فاديم امبيلونسكي، لشبكة التلفزيون الروسية «روسيا 24»، اليوم الإثنين، «نأمل في تحميلهما مسؤولية إدارية، وبعبارة أخرى ستفرض عليهما غرامة».

وكانت السلطات الروسية أمرت في 2016 بحجب شبكة التواصل الاجتماعي المهني «لينكد-إن» التي رفضت تنفيذ القانون حول إبقاء بيانات المستخدمين الروس على الأراضي الروسية. ومنذ ذلك الحين، لا يمكن تصفح هذا الموقع في روسيا.

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