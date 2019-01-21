السنغال تمنع اثنين من قادة المعارضة من الترشح للانتخابات الرئاسية

عمدة دكار السابق خليفة سال. (أرشيفية. أ ف ب)

نشرت المحكمة الدستورية في السنغال لائحة بخمسة مرشحين سيتنافسون في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، بينهم الرئيس الحالي ماكي سال، لكنها خلت من أسماء اثنين من قادة المعارضة.

وأكد قرار المحكمة، التي تضم سبعة قضاة مساء الأحد، لائحة موقتة صدرت الأسبوع الماضي منعت كلًا من عمدة دكار السابق خليفة سال، والوزير السابق كريم واد من الترشح بسبب إدانتهما بسوء استخدام الأموال العامة والفساد.

وإلى جانب الرئيس الحالي ماكي سال، سيتنافس النائب المعارض عثمان سونكو ورئيس الوزراء السابق إدريس سيك ومساعد الرئيس السابق عبدالله واد والحاج سال من حزب الوحدة والتجمع في الانتخابات المقرر إجراؤها في 24 فبراير المقبل.

وتظاهر آلاف من أنصار المرشحين المستبعدين خلال الأشهر الأخيرة للمطالبة بانتخابات حرة وشفافة، مشككين في نزاهة وزارتي العدل والداخلية.

وانتخب الرئيس سال البالغ 57 عامًا، والذي لا تربطه صلة قرابة بمرشحين اثنين من العائلة نفسها، العام 2012 ليقود أحد أكثر دول غرب أفريقيا ازدهارًا واستقرارًا.

وتعد السنغال نموذجًا للديمقراطية في المنطقة، إذ لم تشهد مطلقًا انقلابًا عسكريًا كما شهدت انتقالًا سلميًا للسلطة في عامي 2000 و2012.

ورفضت المحكمة طعون قدمها المرشحان المستبعدان واد وخليفة.

وقال باباكار ثيوي الناطق باسم خليفة سال، في تصريحات إلى الصحفيين: «نرفض تمامًا قرار المحكمة الدستورية»، مضيفًا: «المحكمة الدستورية لم تتخذ قرارها استنادًا إلى القانون. إنها مثل برج بيزا (المائل في إيطاليا). دائما مائلة نحو جهة واحدة، جهة من في السلطة».

وحُكِّم على خليفة سال البالغ 63 عامًا بالسجن 4 سنوات في مارس الماضي في قضية اتهم فيها بسوء استخدام الأموال العامة. في حين يقول هو إنّ الحكم ذات دوافع سياسية.

وتولى سال عدة حقائب وزارية قبل أن يتولى منصب عمدة دكار في العام 2009 ويعاد انتخابه في العام 2013 مما أكسبه شهرة واسعة في البلاد.

أما كريم واد البالغ 50 عامًا، ابن الرئيس السابق عبدالله واد، فقد كان ينظر إليه على أنّه خليفة والده. وشغل واد منصب وزير الدولة للتعاون الدولي بين عامي 2009 و2012.

وفي العام 2015، بعد أن رشّحه حزب والده للانتخابات الرئاسية، حكم عليه بالسجن 6 سنوات لإدانته «بالإثراء غير القانوني» بعدما كدس ثروة بلغت أكثر من 204 ملايين دولار. وأصدر الرئيس سال عفوًا عن واد في العام 2016 لكنه فرض عليه غرامة باهظة.

ويقول الرئيس سال إنهّ واثق بالفوز بولاية جديدة من الدورة الأولى.