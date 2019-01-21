ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار أنبوب النفط في المكسيك إلى 85 قتيلاً

أقارب مفقودين في انفجار انبوب الغاز في المكسيك يسعون لمعرفة الأنباء عنهم بين الصور المعلقة. (أ ف ب)

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية ارتفاع حصيلة ضحايا انفجار أنبوب النفط الذي ثقبه سكان محليون لسرقة محروقات الجمعة الماضي في وسط المكسيك إلى 85 قتيلًا.

وقالت الوزارة، بحسب وكالة «فرانس برس»، إن ارتفاع الحصيلة نجم عن وفاة ستة أشخاص كانوا مصابين بحروق ونقلوا إلى مستشفيات بعد الانفجار والحريق اللذين وقعا الجمعة في بلدة تلاويليلبان التي تبعد نحو 120 كلم شمال مكسيكو.

وقال وزير الصحة، خورخي الكوسير، في مؤتمر صحفي في القصر الرئاسي في مكسيكو، إنه «في الساعات الأخيرة توفي ستة أشخاص مما رفع الحصيلة إلى 85 قتيلًا».

وبذلك يصبح عدد الذين ما زالوا يعالجون في مستشفيات في ولاية إيدالغو، حيث تقع البلدة والعاصمة مكسيكو، إلى 58 شخصًا.

من جهة أخرى، قال حاكم الولاية عمر فياض إن جثث 59 شخصًا تعذر التعرف على هوياتها بسبب تفحمها، مضيفًا أن 54 عائلة سلمت السلطات عينات للحمض النووي لتسهيل التعرف على أقربائهم.

واعترف حاكم الولاية بأنه «قد تمضي أيام وأسابيع وأشهر قبل التعرف على هويات» هؤلاء القتلى.

وأوضح فياض أن ثلاثة أطفال سيعالجون في مستشفى أميركي متخصص في علاج الأطفال المصابين بحروق موجود في تكساس.

وحسب لقطات بثتها وسائل إعلام محلية قام لصوص بثقب أنبوب النفط لسرقته.

وجذب هذا التسرب حوالي 700 من سكان البلدة الذين وصلوا وبعضهم في عائلات كاملة، لجمع الوقود في غالونات وفاجأهم الانفجار الذي نجمت عنه كتلة نارية.

وتوعدت السلطات بمحاسبة المسؤولين عن ثقب الأنبوب.

وقال النائب العام، اليخاندرو غيرتز، «سنجد الأشخاص الذي يقفون وراء هذه الأعمال التي تسببت بالكارثة».

وتأتي هذه الحادثة بينما تنفذ سلطات المكسيك استراتيجية وطنية لمكافحة سرقة المحروقات التي تسببت بخسائر بقيمة ثلاثة مليارات دولار للدولة المكسيكية في 2017.

وقال وزير الدفاع، لويس كرسينسيو ساندوفال، في تصريحات صحفية الجمعة إنه بعد ورود الأنباء عن ثقب الأنبوب وصل نحو 25 جنديًا وحاولوا منع الوصول إلى المنطقة.

لكن الجنود لم يتمكنوا من السيطرة على حشود الناس الذين وصلوا لجمع النفط المتسرب، وفق شهود عيان.

وكان قد طُلب من الجنود الابتعاد لتجنب المواجهة مع الحشود عندما وقع الانفجار بعد نحو ساعتين على ثقب الأنبوب، بحسب ساندوفال.

وتفقد الرئيس اليساري مانويل لوبيز أوبرادور مكان الكارثة السبت.

ولم يحمُل أوبرادور الذي تولى مهامه قبل أسبوعين الجيش أي مسؤولية قائلًا إن «تصرف الجيش كان صائبًا. من غير السهل فرض النظام على حشود»، متعهدًا بمواصلة الحرب على مشكلة سرقة الوقود المتفاقمة.

وأعرب في رسالة على «تويتر» عن «الحزن للمعاناة في تلاويليلبان»، مطالبًا الحكومة بأسرها» بتقديم المساعدة.