«القاعدة في بلاد المغرب» يتبنى الهجوم على القوات الدولية في مالي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 يناير 2019, 10:01 صباحا
جنود تابعون لقوة الأمم المتحدة في مالي، خلال دورية على الطريق بين غاو وغوسي (فرانس برس)

تبنى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» الهجوم الذي أسفر عن مقتل عشرة جنود تشاديين من قوات حفظ السلام الأممية في مالي، مؤكدًا أنه «رد» على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى تشاد.

ونقلت وكالة «الأخبار» الموريتانية، عن بيان للتنظيم أن «الهجوم يأتي ردًا على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي (الأحد) إلى تشاد»، وفق «فرانس برس».

وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مقتل عشرة جنود تشاديين من قوة الأمم المتحدة وإصابة 25 آخرين في هجوم، أمس الأحد، في شمال شرق مالي.

وندد غوتيريش بالهجوم الذي استهدف قاعدة الأمم المتحدة في اغيلهوك قرب كيدال، وهي منطقة لا تزال تتعرض لخطر «الجهاديين» رغم تدخل دولي فيها منذ أعوام.

وفي نجامينا وخلال زيارة لنتانياهو، أعلنت إسرائيل وتشاد استئناف العلاقات الدبلوماسية المقطوعة بين البلدين منذ 1972.

وينتشر أكثر من 13 الفًا من قوات حفظ السلام في مالي في إطار بعثة الأمم المتحدة، التي أنشئت بعد أن سيطرت تنظيمات «إسلامية» على شمال مالي في 2012. لكن تم طردهم بدعم من القوات الفرنسية في العام 2013.

ووقعت حكومة باماكو والجماعات المسلحة في 2015 اتفاق سلام يهدف إلى إعادة الاستقرار إلى مالي في أعقاب سيطرة مجموعات مسلحة على الشمال، لكن الاتفاق فشل في وقف العنف.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ليبيا تحسم موعد مباراة جنوب أفريقيا المصيرية
رياضة محلية
تقرير حقوقي يرصد الانتهاكات ضد الليبية المتزوجة من أجنبي
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «نزاع وشيك» في الجنوب
ليبيا
«ذا تايمز»: غضب في بريطانيا لتأخر ليبيا في تسليم هاشم العبيدي
ليبيا
قوة حماية طرابلس توجه «نداءً أخيرًا»
ليبيا
أحمد لنقي: سلامة وضع يده على كثير من الجروح في جسد الأمة الليبية ولم يقدم حلولاً
ليبيا
المدرب الجديد لأهلي طرابلس يصل ويطلق أول التصريحات
رياضة محلية
ماذا قال سلامة عن الجنوب في إحاطته الأممية؟
ليبيا
قوة حماية طرابلس: قواتنا سيطرت على 5 مناطق جنوب طرابلس
ليبيا
شاهد.. شغب الجماهير يُهدد الإسماعيلي المصري بمغادرة دوري أبطال أفريقيا
رياضة عالمية
تقرير لـ«رويترز» يكشف سبب فشل الاتفاق على ميزانية 2019
ليبيا
في ستة بنود.. تفاصيل إحاطة غسان سلامة لمجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

4 نصائح لتفادي مشكلات المطبات الصناعية