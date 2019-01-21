ثلاثة ملايين فلبيني يشاركون في استفتاء لإقامة منطقة حكم ذاتي بالجنوب

قوات أمنية عند نقطة تفتيش في مدينة كوتاباتو، جنوب الفلبين، 20 يناير 2019 (فرانس برس)

يشارك حوالي ثلاثة ملايين فلبيني، اليوم الإثنين، في استفتاء حول إقامة منطقة للحكم الذاتي في جنوب البلاد، بموجب اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه في 2014 مع «المتمردين المسلمين»، لطي صفحة عقد من حركة التمرد التي أوقعت قتلى.

ويطالب المسلمون، منذ سبعينات القرن الماضي، بحكم ذاتي أو بالاستقلال في المنطقة التي يعتبرونها أرض أجدادهم في جنوب الفلبين، وهو الأرخبيل الذي يشكل المسيحيون الكاثوليك غالبية سكانه، وفق «فرانس برس».

ووقعت «جبهة مورو الإسلامية للتحرير» في 2014 اتفاق سلام مع الحكومة ينص على منح الأقلية المسلمة حكمًا ذاتيًا في بعض مناطق جزيرة مينادناو حتى زجزر في أقصى جنوب غرب البلاد.

ويفترض أن يقرر 2.8 مليون ناخب في المنطقة على إنشاء أو عدم إنشاء منطقة بانغسامورو التي تتمتع بحكم ذاتي، بدلًا عن منطقة الحكم الذاتي الحالية التي أقيمت بموجب اتفاق وقع بين مانيلا مع حركة تمرد أخرى منافسة لـ«جبهة مورو الإسلامية للتحرير»، وهي «جبهة مورو الوطنية للتحرير».

ويفترض أن تكون المنطقة الجديدة للحكم الذاتي أكبر وتتمتع بصلاحيات أوسع.

ونشر حوالي عشرين ألف شرطي وعسكري خوفًا من محاولة مجموعات متمردة أخرى الإخلال بسير الاقتراع.

ويؤيد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، الذي يتحدر من مدينة دافاو كبرى مدن ميندناو إقامة هذه المنطقة.