ترامب يشن هجومًا عنيفًا على زعيمة الديمقراطيين في الكونغرس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 20 يناير 2019, 06:53 مساء

اتهم دونالد ترامب، الأحد، زعيمة الغالبية الديمقراطية في مجلس النواب بالتصرف بـ«طريقة غير منطقية» بعد رفضها عرضًا قدمه الرئيس الأميركي يسمح له بتمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وفي هجوم عنيف عبر «تويتر» ذهب ترامب إلى حد الطلب من نانسي بيلوسي تنظيف شوارع سان فرانسيسكو حيث تقيم، وفق «فرانس برس». وكتب ترامب: «نانسي بيلوسي تصرفت بطريقة غير منطقية وتوجهت إلى اليسار، لدرجة أنها أضحت رسميًّا ديمقراطية متشددة. باتت تهاب اليساريين داخل حزبها لدرجة أنها فقدت كل سيطرة».

وأضاف: «وما دمنا هنا، عليكِ بتنظيف الشوارع المقززة في سان فرانسيسكو». وكان ترامب أخذ على بيلوسي في تغريدة سابقة رفضها العرض الذي اقترحه، السبت، لإنهاء الإغلاق الحكومي المستمر منذ شهر.

واقترح ترامب أن يقدِّم حمايةً موقتة للأشخاص الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية عندما كانوا أطفالاً، وكذلك لمجموعات أخرى من المهاجرين الذين يواجهون الترحيل، وذلك في مقابل أن يموّل الكونغرس الجدار الحدودي المثير للجدل مع المكسيك.

ورفضت بيلوسي المقترح لأنها لم ترَ فيه تنازلًا للخروج من المأزق بل «هو تجميع لمبادرات سبق أن رُفضت لأنها غير مقبولة». وتأثر 800 ألف موظف فدرالي بالإغلاق. وغرد ترامب، الأحد، أن على بيلوسي والحزب الديمقراطي «القيام بما يفيد البلاد والسماح للأفراد بمزاولة عملهم».

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