نتانياهو يعتبر زيارته تشاد الأحد «اختراقًا تاريخيًا»

مصافحة بين رئيس تشاد ونيتنياهو (ا ف ب)

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو زيارته الأحد تشاد بأنها «اختراق تاريخي»، وفق ما أعلن مكتبه ونقلت «فرانس برس»، وذلك في وقت تستعد دولة الاحتلال لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد الأفريقي ذي الغالبية المسلمة.

وقال نتانياهو قبل أن يغادر إسرائيل إن هذه الزيارة «إلى بلد مسلم كبير جدًا له حدود مع ليبيا والسودان تشكل اختراقًا تاريخيًا». وأضاف: «هذه الزيارة تندرج ضمن الثورة التي نقوم بها في العالم العربي والمسلم والتي وعدتُ بإنجازها».

كما أفاد بأن زيارته تشاد ستكون فرصة لإعلان «أنباءً هامة»، في إشارة إلى احتمال معاودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المقطوعة منذ 1972.

وقال: «كل ذلك يثير استياء بل حتى غضب إيران والفلسطينيين الذين يسعون لمنع ذلك (التقارب) لكنهم لن يتمكنوا من ذلك».

وتأتي هذه الزيارة التي تستمر يومًا واحدًا وهي الأولى لرئيس وزراء إسرائيلي إلى تشاد، بعد أن قام الرئيس التشادي إدريس ديبي بزيارة إسرائيل في نوفمبر.

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وأعلن نتانياهو حينها أنه يعتزم استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تشاد، البلد البالغ عدد سكانه 15 مليون نسمة، خلال زيارة قريبًا إلى نجامينا. ورفض الزعيمان آنذاك الإفصاح عما إذا ما كانت محادثاتهما تناولت صفقات أسلحة. وقال ديبي أثناء زيارته «نبدأ عهدًا جديدًا من التعاون».

غير أن مصادر أمنية تشادية، قالت لـ«فرانس برس»، إن الجيش التشادي ووكالة الاستخبارات الوطنية تزودتا بمعدات عسكرية إسرائيلية لمواجهة المتمردين في شمال البلاد وشرقها.

وتشاد إحدى دول غرب أفريقيا التي تشارك بدعم غربي في عمليات عسكرية لمكافحة جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة. وفي نوفمبر قدّمت الولايات المتحدة إلى تشاد هبة تضمّنت سيارات عسكرية وقوارب بقيمة 1,3 مليون دولار في إطار الحملة ضد التمرّد الإسلامي في البلاد.

وديبي (66 عامًا) هو أحد الزعماء الأفارقة الأطول عهدًا، ويتولى رئاسة تشاد منذ 1990. وفاز في أبريل 2016 بولاية خامسة.

وبعدما قطعت عدة دول أفريقية علاقاتها مع إسرائيل بضغط من البلدان الأفريقية المسلمة وإثر حرب 1967 ثم حرب أكتوبر 1973، عرضت إسرائيل في السنوات الماضية إمكانية التعاون في مجالات عدة تتراوح من الأمن إلى التكنولوجيا مرورًا بالزراعة سعيًا إلى تطوير علاقاتها في القارة الأفريقية.